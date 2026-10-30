Caras Fashion, programa completo: 30 de octubre del 2026

Durante el programa del viernes 30 de octubre de Caras Fashion por Caras TV, el programa dedicado a las mejoras pasarelas del mundo, en esta ocasión realizó un repasó la propuestas del diseñador Zuhair Murad, quien se destacó por su impronta sofisticada, su diseños de alta costura y el cuidado en el detalle.

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También, Caras Fashion mostró la pasarela de Best of Autumn Bazaar UK presentó una selección de looks vinculadas a esta temporada. Un recorrido por esta pasarela permitió conocer una manera diferente de interpretar la elegancia y la renovación de las prendas clásicas.

Con habitual cobertura de la actualidad fashionista, Caras Fashion continúa acercando a los espectadores los principales eventos, diseñadores, looks y colecciones de la escena mundial. El programa de moda se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV.