En la edición de este jueves, Florencia Peña estuvo presente en los estudios pertenecientes a CARAS TV y Net TV para responder todas las consultas de Héctor Maugeri y realizar un recorrido por toda su trayectoria. El ciclo de entrevistas se transmite de lunes a viernes a partir de las 20:00 hs.

Durante sus comienzos en la actuación y sobre todo en la televisión, la comediante fue denominada como 'La Pechocha' a causa del tamaño de sus pechos que crecieron de forma evidente cuando tenía entre 13 y 14 años. Esto llevó a que más adelante, ya que previamente no pudo por no tener la edad pertinente, decidiera operarse y reducir.

Florencia reconoció que sus atributos físicos la estaban ubicando en un terreno en el que no deseaba y no dejaban que se le presenten las propuestas que realmente quería. Tras la operación, sintió un cambio rotundo, el alivio y la convicción de que ahora sí debía construir su imagen como artista.

A su vez, comentó que tiene gigantomastia (desarrollo excesivo de las mamas), lo cual generó que luego de operarse le continuaron creciendo los pechos. Su hermana también redujo el tamaño de sus lolas y la teoría que ambas sostienen es que heredaron de su abuela paterna, quien también poseía un tamaño 'exagerado'.

Florencia Peña.

La intervención que se realizó a sus 18 años tuvo consecuencias a la hora de la lactancia para con sus hijos. "Por sacarme pecho no pude dar de mamar a ninguno de mis hijos. Cuando me estuve por sacar, el médico me dijo que era como si me volvieran a hacer las mamas porque cortarían varios conductos y cuando vos seas mamá no tengan una conexión. Yo dije: 'No importa nada'", soltó la actriz al respecto.

Sobre la importancia de la alimentación mediante el pecho, mencionó: "Hay todo un tema con la lactancia, con el que estoy de acuerdo y adhiero, pero yo no podía darle la teta. Fue un conflicto enorme para mi. Porque desde el sanatorio en el que había tenido a mis hijos me daban charlas y me decían cómo tenía que hacer".

Florencia y cómo se dio cuenta que su hijo no comía

El amamantar no solamente es generar un vínculo con el bebé recién nacido, sino que también un desafío para muchas mujeres y una condición importante para el crecimiento correcto de los niños. El no poder alimentar suele generar mucha frustración en las madres y, a causa de la operación, la actriz fue una de ellas.

Florencia Peña y su hijo Tomás Otero.

Florencia Peña no reconocía que 'Toto' Otero no se estaba alimentando a la hora y confesó: "Mi hijo se prendía a la teta, pero no comía. Lloraba mucho y yo no me daba cuenta que no comía. A los 15 días comencé a trabajar y quise sacar leche con el saca leche para dejarle y no salía. Ahí me dí cuenta que comía muy poco".

Luego de intentar sacar leche para que se alimentara, comprendió que ese era el motivo por el cual lloraba en demasía. "Lo llevé al médico y me dijo que había adelgazado mucho.Tenía dos lolas enormes, pero el nene no comía. Yo pensé que si lo hacía porque succionaba y pobrecito le salían gotas", concluyó al respecto Florencia, en +CARAS.

BL