Florencia Peña visitó los estudios de Caras TV y conversó en una profunda e íntima entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, el ciclo de entrevistas que ahora también se transmite por Net TV. Durante la charla, la protagonista de “Mamma Mía” evocó su niñez y sus primeros pasos en la televisión argentina.

La reconocida actriz argentina, hija de Norma Finoli y Julio Peña, enfrentó un serio problema de salud al nacer que puso en riesgo su vida. Sin embargo, relata que vivió una infancia feliz y que, debido a la enfermedad, desarrolló una personalidad extrovertida. “Era muy teatral en la forma de comportarme”, comentó en el living de +Caras.

Florencia también destacó que su inclinación artística proviene de su madre, quien fue bailarina clásica durante 20 años en el cuerpo estable del Teatro Argentino de La Plata. Además, fue Norma quien identificó el talento artístico de Flor Peña. “A los 4, 5 años ya empecé a mostrar que yo era muy lúdica y me gustaba hacer personajes”, recordó.

Su primer trabajo en televisión a los 7 años

Un par de años más tarde, Flor Peña, que era la estrella de la familia, pidió que la llevaran a una audición un programa de televisión muy popular en el país. “A los siete años vi que pedían niños y niñas para Festilindo”, compartió. Finalmente fue seleccionada en el casting de dicho programa.

“¿Nunca sentiste como una carga trabajar desde chica?”, le preguntó el conductor de +Caras. “No fue nunca una proyección ni de mi madre ni de mi padre. Era mi deseo, era una niña muy sana. No había nada que ellos quisieran que hiciera por ellos o para ellos. Todo lo contrario, me preguntaban si quería seguir haciéndolo”, explicó.

Florencia Peña en los estudios de Caras TV

La célebre actriz destacó que siempre contó con el apoyo de sus padres en su carrera artística y que aceptó los desafíos necesarios para cumplir sus sueños. “Tengo la responsabilidad de una trabajadora desde muy niña”, afirmó, y agregó: “Mis padres chequeaban todo el tiempo si eso estaba bien para mí”.

“Había cosas que me perdía de la escuela o cumpleaños a los que no podía ir, pero yo siempre elegí estar haciendo lo que me gustaba”, concluyó.

MDP