Carmen Barbieri anuncia su gran despedida de los escenarios: “Voy a hacer mi última revista”

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, ciclo conducido por Marcelo Polino, Carmen Barbieri reveló detalles sobre su próxima obra y su despedida del teatro revista, un género que marcó su vida y su extensa carrera artística. Además, la conductora de Con Carman habló de la causa judicial que le hizo Ayelén Paleo.

Carmen Barbieri confirmó que hará su última revista

Carmen Barbieri comenzó su trayectoria en el teatro de revistas en 1975, con su debut en la obra Aquí se mata de Risa en el Teatro Cómico, actualmente conocido como Lola Membrives. En aquella primera experiencia, compartió escenario con su padre en un número musical donde parodiaban a Liza Minnelli. Desde entonces, construyó un camino sólido y respetado, trabajando con grandes figuras como Javier Portales, Tristán, Jorge Porcel, Ethel Rojo, Alberto Olmedo y Miguel Ángel Cherutti, entre otros.

Carmen Barbieri//Caras TV

Durante la década del 2000, además de actuar, incursionó en la dirección teatral y llevó adelante varios proyectos junto a su expareja Santiago Bal. Su aporte a este género fue reconocido con cuatro premios Estrella de Mar y un premio Carlos, galardones que consolidaron su prestigio en el ambiente artístico. “En mis revistas, que fueron 14 sin parar que yo encabezaba, nunca nadie usó a una mujer como objeto”, destacó la artista.

Luego de casi una década alejada del teatro revista, Carmen anunció que está preparando una nueva producción para volver a los escenarios y despedirse de su público. “Voy a hacer la última mía sobre el escenario, la está escribiendo Fede”, adelantó emocionada, haciendo referencia a su hijo, Federico Bal. “Me gustaría que dirija Fede, alguien más y yo”, contó y explayó: “Me gustaría tener un coreógrafo como Ricky Pashkus o Dente que dirigen y saben de lo que va, lo que es el musical, y después un director de actores”.

Carmen Barbieri en Caras Glam//Caras Tv

“Es una revista de 40 personas”, explicó Barbieri y también, comentó que habló con Carlos Rottemberg, quien le ofreció elegir el teatro que desee para montar la revista. “Carlitos me dice ‘elegí el teatro que quieras, si hacés la revista’”, relató Carmen, aunque reconoció que la agenda de su hijo está muy ocupada. “Le digo, terminame la revista, si la arreglamos y empezamos a trabajar”, agregó con entusiasmo.

Como detalle especial, comentó que posiblemente use títulos emblemáticos donados por Don Carlos Petit y anticipó que uno de sus objetivos es contar con un elenco diverso y repleto de talento: “Quiero tener muchas vedettes de distintas edades”, aseguró. Marcelo Polino mencionó: “Que no parezca una Ayelén Paleo de nuevo”. A lo que Carmen respondió: “Pueden aparecer unas cuantas si son talentosas elegidas por mí”.

Carmen Barbieri habló de la demanda que le hizo Ayelén Paleo

Durante la conversación en Caras Glam, Marcelo Polino le consultó a la comediante por la demanda penal que inició Ayelén Paleo por presuntos comentarios de hostigamientos. Al respecto, Carmen Barbieri confirmó: “Cada tanto le pregunto a mi manager que es mi abogado Juan Curubeto y le pregunto cómo anda la cosa. No me dice nada todavía. Pero estamos hay algo, creo”.

Carmen Barbieri en Caras Glam//Caras TV

“Padecí y sufrí mucho el primer año, después ya está, pasó”, sostuvo y expuso: “El tema vuelve y cada vez con más odio, pero no vuelve por mí. Las cosas que le han molestado a otra persona deje de hacer. No imito más a nadie, a nadie que le moleste. Dejo de hacer cosas por el otro, que se sienta tranquilo, cómodo, que no estoy faltando el respeto”.

Asimismo, el periodista le preguntó lo que está reclamando Paleo y la conductora de Con Carmen afirmó que están pidiendo 4 años de cárcel y detalló: “Del tema no puedo hablar, pero si te puedo decir que es penal, 4 años de cárcel para que no sea excarcelable, porque sino serían 3”.

Con estas declaraciones en Caras Glam, Carmen Barbieri no sólo dio detalles de la causa que tiene con Ayelén Paleo, sino que prometió volver a las tablas y brindar a su público un show de teatro revista. De esa manera, los amantes del género podrán pronto disfrutar nuevamente de su talento y una nueva propuesta que seguramente conquistará los escenarios.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL