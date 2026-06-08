Murió María Rosa Fugazot: del llanto de Moria Casan al dolor de Carmen Barbieri, todos los mensajes de despedida

Este lunes 8 de junio, el mundo del espectáculo amaneció con la triste noticia de que María Rosa Furgazot falleció a los 83 años. Según informó la periodista Florencia Ferrero en TN, la actriz fue encontrada sin vida en su departamento de Palermo. Ante esta situación, personalidades que se vincularon con ella les dejaron sentidos mensajes de despedida a quien fuera una de las figuras emblemáticas de la televisión, el cine y el teatro nacional.

Así despidieron Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbaross a María Rosa Furgazot

Si bien la noticia comenzó a trascender ayer domingo a última hora del día, recién esta mañana se confirmó fehacientemente la muerte de María Rosa Forgazot. Rápidamente, su deceso provocó una fuerte repercusión entre colegas, artistas y seguidores, quienes comenzaron a despedirla en redes sociales, destacando su legado y su valioso aporte al espectáculo nacional.

Moria Casán en su programa La mañana de Moria (Eltrece) compartió la noticia y pronunció unas palabras que la dejaron al borde de las lágrimas. "Qué fuerte. Hoy vine al canal medio rara. Nunca me pasa y era esto. Me da tristeza ¡Qué bruja soy!", comenzó diciendo al aire. "Buena compañera, una mujer increíble, actriz espectacular", añadió al mismo tiempo que resaltó sus cualidades: "Una persona hermosa, un talento increíble, pura alegría ¡Fugaceta mi vida! Divina persona, Se la va a extrañar muchísimo".

Horas más tarde, en su cuenta de Instagram homenajeó a la artista con un posteo en el cual estaban juntas sobre los escenarios. "Querida Furgazot ¡Qué dolor! Te deseo paz en el otro plano. Gracias por tu enseñanza constante, sin proponértelo, de lo que es ser una actriz colossal", sostuvo mientras la imagen las mostraba vestidas de monjas. "Te quiero mucho Fugazeta", exclamó.

El mensaje de despedida de Moria Casán a María Rosa Furgazot | Instagram

Por su parte, Carmen Barbieri también despidió a su colega y gran compañera. "Un dolor muy grande, muy grande", expresó la vedette, quien recordó el cariño que compartían como así también la historia de amor que compartieron por Santiago Bal. Además, señaló el gran dolor que atravesaba la actriz por el fallecimiento de su hijo, René Bertrand, en junio de 2025.

En tanto, Dalma Maradona y Georgina Barbarossa se sumaron a la ola de saludos al cielo. "Ya estarás con tu hijito. Buen viaje, María Rosa", expresó la conductora de A La Barbarossa (Telefe), mientras que la hija del astro argentino valoró haber compartido funciones con ella y haber tenido el placer de integrar el mismo elenco que la dramaturga fallecida: "Buen viaje María Rosa. Me reconforta pensar que te vas a reencontrar con tu hijo. Qué privilegio haber compartido escenario con vos".

Mensaje de despedida de Dalma Maradona a María Rosa Furgazot | Instagram

Las despedidas que recibió María Rosa Furgazot en la web

El periodista Luis Bremer irrumpió en su cuenta X (ex Twitter) y se hizo eco de la noticia. “Falleció una 1ra Dama del Espectáculo, María Rosa Fugazot. Gracias por el Arte. Descansa en Paz”. El dirigente político, Carlos Abuin, también se pronunció al respecto: “Está si es una perdida que hay que lamentar, Madre y esposa de dos grandes del humor… Trabajo con los grandes y ellos trabajaron con ella, como cuando hizo ´Nada´ con el inolvidable Brandoni y nada menos que con De Niro. QEPD. Ya se la extraña”.

Mensaje de despedida de Luis Bremer a María Rosa Furgazot | X

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, también se pronunció ante esta irreparable pérdida, poniendo en relieve la trayectoria y el aporte cultural que realizó la artista a la industria argentina. “María Rosa querida, que en paz descanses. Una vida entera dedicada al escenario, al cine y a la televisión, con la humildad y la entrega de quienes entienden el arte como un trabajo y una vocación al mismo tiempo. Tuvimos la dicha de recibirla en el Palacio Libertad en este último tiempo con Las Griegas y El Porvenir, compartiendo con el público su talento intacto, su experiencia y, sobre todo, su inmensa calidez humana. Quedará el recuerdo de esa forma tan noble de transitar la cultura argentina durante más de seis décadas. Hasta siempre”, escribió en X.

Mensaje de despedida de Leonardo Cifelli a María Rosa Furgazot | Instagram

El dirigente político, Carlos Abuin, también se pronunció al respecto: “Está si es una perdida que hay que lamentar, Madre y esposa de dos grandes del humor… Trabajo con los grandes y ellos trabajaron con ella, como cuando hizo ´Nada´ con el inolvidable Brandoni y nada menos que con De Niro. QEPD. Ya se la extraña”.

Mensaje de despedida de Claudio Abuín a María Rosa Furgazot | Instagram

Finalmente, la Sociedad Argentina de Actores, le dejó su mensaje de despedida que difundió en la web. "Con profunda tristeza despedimos a la actriz María Rosa Fugazot, figura entrañable de la escena artística argentina. Honró cada uno de los espacios que transitó con talento y amor por su trabajo".

El mensaje de despedida a María Rosa Furgazot | X

De esta manera, el mundo del espectáculo y de la cultura nacional despide a María Rosa Furgazot, una de las actrices más reconocidas de su generación, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la escena artística. Su legado, construido a lo largo de años de trabajo y dedicación, la consagra como una figura de referencia dentro de la actuación. Su obra y su aporte permanecerán vivos en la memoria del público y, en especial, en la de sus colegas.