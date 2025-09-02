Carmen Barbieri en medio de la polémica de Fede Bal y Evelyn Botto: "Sofía Aldrey hizo mucho por mi hijo”

La vida de Fede Bal sigue en el centro de la escena luego de los rumores que lo vinculan con Evelyn Botto. Sofía Aldrey, exnovia del actor, no tardó en reaccionar y aseguró que la locutora “siempre lo buscó”, desencadenando así una ola de comentarios que no tardaron en analizar el comportamiento de Bal durante su relación.

Fede Bal

Tras esta polémica nota concedida por Sofía Aldrey, Carmen Barbieri fue consultada por el ciclo conducido por Ángel Brito y habló con sinceridad sobre el presente amoroso de su hijo. Aunque intentó confirmar la relación de Fede Bal y Evelyn Botto, dejó claro que siente cariño hacia ella. Sin embargo, también destacó el rol de su exnuera en la vida del actor, asegurando que lo acompañó en uno de los momentos más duros de su vida.

Carmen Barbieri explicó el rol de Sofía Aldrey en la vida de Fede Bal

Carmen Barbieri fue cautelosa a la hora de hablar de la supuesta relación entre Fede Bal y Evelyn: “Me cae bárbaro, me parece una gran artista, talentosa y divina”, aseguró. No obstante, con la intención de mantenerse alejada de polémicas, sentenció: “Él me dijo que no está de novio, pero bueno, puede ser”.

Sin embargo, cuando se refirió a Sofía Aldrey, la emoción fue evidente. “Sofía es una gran mujer. Hizo mucho por mi hijo, lo acompañó en todo, en el cáncer, en la pandemia... eso no lo voy a olvidar nunca”, expresó con gratitud.

La exconductora de Mañanísima dejó claro que, más allá de lo que suceda en la vida amorosa de Fede, mantiene un profundo respeto por la marplatense que fue pareja de su hijo durante años.

Carmen Barbieri analizó la historia de Fede y Sofía

Durante la entrevista, se le preguntó a Carmen Barbieri si veía un paralelo entre la relación de Fede y Sofía con la que ella tuvo en el pasado con Santiago Bal. Fiel a su estilo, Carmen descartó la comparación: “No, no es lo mismo. No lo veo así”, respondió.

Fede Bal y Sofía Aldrey

De todas formas, volvió a remarcar el valor que tuvo Aldrey en la vida de su hijo: “A mí no se me borra de la cabeza todo lo que hizo por él”. Así, mientras el vínculo entre Fede Bal y Evelyn Botto todavía genera rumores y especulaciones, Carmen Barbieri se mantiene firme en su postura: apoyar a su hijo en cada decisión, pero sin dejar de reconocer el rol fundamental que Sofía tuvo en un capítulo clave de la historia familiar.