Chicas Guapas, programa completo: 28 de octubre del 2026

Durante el miércoles, Chicas Guapas, el programa conducido por Lucía Ugarte por Caras TV, repasó los momentos más destacados del Fashion Sunset realizado en Miami. Además, la conductora entrevistó a dos talentosas artistas de Colombia en un mano a mano imperdible.

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La emisión de Chicas Guapas mostró los mejores imágenes de Pampita en el Fashion Sunset, quien fue la estrella en esta jornada llena de estilo y tendencia. Por otra parte, el programa presentó una charla con Juliana, considerada una de las revelaciones colombiana y La Niña, otra destacada artista de ese país.

Chicas Guapas presentó un programa llenó de glamour y música ideal para cortar la semana. El ciclo ofrece una mirada dinámica sobre la actualidad del entretenimiento y se emite de lunes a viernes a partir de las 16 horas, con la conducción de Lucía Ugarte por Caras TV.