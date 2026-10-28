Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 28 de octubre del 2026

Este miércoles, Red Carpet, el programa de Caras TV encabezado por la dupla integrada por Andriana Salgueiro y Andrea Bisso presentó un recorrido por las vacaciones de Marcela Kloosterboer en Puerto Madrid. El programa mostró imágenes y dio datos de la estadía.

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Durante la emisión, Red Carpet repasó la vida y trayectoria de Julia Roberts, quien recientemente cumplió 59 años. Además, analizó la colección de Dolce & Gabbana y muchos temas más.

Red Carpet brindó una vez más una mirada a fondo de las principales noticias del mundo del espectáculo, la música, el cine, el teatro, la moda y las celebridades. El ciclo conducido por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso se emite de lunes a viernes desde las 13 horas por Caras TV.