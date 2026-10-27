Chicas guapas, programa completo: 27 de octubre del 2026

Durante el martes, Chicas Guapas por Caras TV estuvo presente en el evento Ibiza Swim Week en Miami. El programa encabezado por Lucía Ugarte ofreció una cobertura especial con todos los detalles de la jornada y las principales novedades.

Mirá el programa completo de Chicas Guapas

Chicas Guapas recorrió el evento y presentó imágenes y entrevistas exclusivas con referentes de la industria de la moda de la mano de Lucía Ugarte.

De esa manera, el programa acercó el detrás de escena y las tendencias destacadas en esta importante cita de la moda. Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a partir de las 16 horas por Caras TV, con la animación de Lucía Ugarte.