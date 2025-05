Claudio García Satur reveló cómo fue la charla más fuerte con sus hijas: “No puedo corregir el pasado”

A los 87 años, Claudio García Satur no teme mirar hacia atrás y enfrentarse con sinceridad a su historia personal. En una íntima entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el legendario actor argentino abrió su corazón y compartió detalles desconocidos sobre su vida familiar, su rol como padre y la charla más fuerte que tuvo con sus hijas.

Claudio García Satur y la relación con sus hijas

Con una carrera artística consagrada y un regreso reciente a los escenarios que emocionó a su público, Satur también encuentra tiempo para revisar su historia íntima. El actor es padre de dos hijas, Celeste y Guillermina, fruto de su segundo matrimonio con la odontóloga Susana Falbo.

Antes de ese matrimonio, García Satur estuvo casado con la bailarina estadounidense Diana Reuter, y más tarde mantuvo una relación con la actriz Patricia Palmer. “No muy fiel, vamos a decirlo mejor: fui algo infiel”, admitió con cuando Maugeri le preguntó cómo había sido en sus relaciones.

Claudio García Satur, su exesposa y sus hijas.

El actor no esquivó ninguna pregunta, ni siquiera cuando se trató de evaluar su rol como padre. “No fui mejor abuelo que papá. Fui un muy buen padre, con errores evidentemente que mis hijas me los han señalado”, contó con sinceridad.

El eterno protagonista de Rolando Rivas, taxista recordó con ternura y honestidad la conversación clave que mantuvo con ellas. “No hace mucho, hace un par de años, me enteré que tenía unas actitudes que le hacían daño. Hoy en día me cuesta entender qué es lo que tanto daño les ha hecho, pero si lo dicen, lo dicen”, confesó conmovido.

Claudio García Satur en +Caras: "Me enteré que tenía unas actitudes que le hacían daño a mis hijas".

Y agregó: “No tiene que ver con infidelidad a mi mujer, cuando yo me separo ellas tenían 6 y 4 años. Esto es una charla que tuvimos hace dos años y medio, donde me cuentan sobre ciertas actitudes mías”.

Con la voz serena pero cargada de emoción, Satur compartió el consejo que le dio su psicólogo tras esa charla familiar: “Vos hablá con tus hijas, pero lo único que tienen que entender —y vos tenés que ser claro— es que no podés corregir el pasado”.

Claudio García Satur junto a sus hijas y nietos.

Aunque aún tiene dudas sobre la magnitud de sus errores, García Satur no dudó en pedir perdón: “No cometí, por lo que dicen, errores tan graves. Cometí errores, eso no lo puedo corregir. Les pedí disculpas desde aquel momento, desde que entendí más o menos, porque no lo tengo del todo claro y no era solamente yo”.

Esta confesión muestra a un Claudio García Satur vulnerable y reflexivo, dispuesto a asumir sus faltas aunque no las comprenda del todo, en un emotivo acto de humildad y amor paternal. Hoy, Celeste y Guillermina le regalaron al actor tres nietos: Camilo, Benicio y Baltasar.