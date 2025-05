En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), Claudio García Satur, el eterno Rolando Rivas, compartió las emociones que vivió en su regreso a los escenarios a los 87 años, en un reencuentro cargado de nostalgia con el público que lo acompañó por décadas.

El pasado 8 de abril, el Multiteatro fue testigo de un momento histórico cuando García Satur presentó "El Rolo y yo, quiero verte una vez más", un espectáculo que revivió la magia de aquel taxista galán que enamoró a la Argentina en 1972 junto a Soledad Silveyra. Más de cincuenta años después, el actor volvió a fundirse en un abrazo con sus compañeras de elenco y con un público que lo recibió de pie.

Claudio García Satur reveló sus graves problemas de salud

"Me pegó el espectáculo por la emoción del público que se puso de pie", confesó emocionado el actor, "y eso que yo no lo podía ver bien porque no veo bien. Tengo maculopatía". A pesar de los problemas de visión y otras dificultades físicas que enfrenta desde hace un año, García Satur no quiso ocultar nada: "La gente se merece que me desnude, no lo logré del todo, pero saqué bastante de mi interior afuera".

Detrás de este emotivo regreso hubo meses de lucha. "Estuve tres meses en silla de ruedas, no podía pararme", reveló sobre su recuperación de una compleja operación intestinal, a lo que se suman una polineuropatía que afecta sus piernas y un EPOC que, con su característico humor, describió como tener "los fuelles cansados, como diría Troilo".

Claudio García Satur emocionado por el abrazo de su público

Pero nada de eso importó cuando se reencontró con su público: "Fue un abrazo que excedió mi expectativa. Yo no esperaba un abrazo, quería dar un abrazo. Eso es lo que hizo el público, no llegué a dar el abrazo que ya estaba siendo abrazado. Eso fue fulminante para mi". Otro momento emocionante ocurrió cuando subieron al escenario sus históricas compañeras, Soledad Silveyra y Nora Cárpena: "¿Qué construye uno en la vida sino son afectos? Sino son afectos, no ha construido nada".

Con una humildad conmovedora, el actor reflexionó sobre su oficio: "No me llamo a mí mismo actor. Digo: 'soy actor'. Eso me mantiene vivo porque lo elegí siendo un niño y entendí que el escenario era mi espacio". Y, conectando el momento con los inicios de su vocación, agregó: “Que la gente se pare, me aplauda y me abrace es mucho para un chico de nueve años”.

