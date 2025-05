Claudio García Satur reveló cómo fue ser el galán de una película con Susana Giménez: “He sido algo infiel yo”

Pocos lo recuerdan, pero en 1973, mientras el país se detenía para ver Rolando Rivas, taxista, Claudio García Satur también era el galán de una película que generó revuelo: La piel del amor (1973). El filme lo reunió con una joven y ascendente Susana Giménez, mucho antes de que se convirtiera en la diva de los teléfonos.

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el icónico actor repasó aquella experiencia cinematográfica que, con el tiempo, se volvió de culto. “Cuando me pasaron el libro, yo estaba haciendo teatro en Mar del Plata. Me pareció interesante, sobre todo porque era lo opuesto a lo que estaba haciendo en televisión”, contó.

Susana Giménez en La piel del amor.

La película, protagonizada también por Héctor Alterio, proponía una trama audaz para la época: Susana interpretaba a una mujer que seducía a otros hombres para llevarlos a su marido, con la intención de explorar su sexualidad. En el afiche, un beso entre Satur y Giménez coronaba la leyenda “La pareja del siglo”.

Afiche de La piel del amor, la película protagonizada por Susana Giménez y Claudio García Satur.

Al ver algunas escenas durante la entrevista, Maugeri le preguntó cómo se preparaba para grabar esas escenas con una figura tan sensual como Susana, que hacía sus primeros protagónicos. Con su habitual picardía, Satur respondió: “No había mucho que trabajar, el trabajo ya estaba hecho”. Y aclaró que “con Susana no hablamos nada. Yo no la conocía, sabía quién era, pero no teníamos trato previo”.

Claudio García Satur en +Caras: “No había mucho que trabajar, el trabajo ya estaba hecho”.

Además, entre risas, el icónico actor no tuvo reparos en admitir: “A los actores en general nos encanta estar con mujeres bellas y besarlas. ¡Ay, cómo me gusta a mí eso, todavía!”. Cuando Maugeri le preguntó si le "ardió" hacer esas escenas, sin filtro, soltó: "He sido algo infiel yo, aunque en ese momento no estaba casado, ¿qué importa?".

Aunque Claudio García Satur reniega del término “carrera”, su trayectoria en la pantalla grande comenzó formalmente en 1968 y está marcada por éxitos en televisión, teatro y cine. Sin embargo, nunca se consideró el típico varón hegemónico. "Yo no era galán típico, no era galán. Yo trabajaba mucho", afirmó. A pesar de su humilde consideración, se convirtió en uno de los actores más queridos y deseados de su generación, cautivando a miles con su carisma y talento.