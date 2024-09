Cómo nació el amor de Jimena Monteverde por la cocina: la verdadera historia

Este lunes 16 de septiembre, en una entrevista exclusiva en el programa +CARAS, Héctor Maugeri conversó con la reconocida cocinera Jimena Monteverde, quien compartió cómo surgió su pasión por la cocina.

La influencia de su nonna Nina

Durante la conversación con Héctor Maugeri, la chef de La Noche de Mirtha Legrand abrió su corazón para contar la historia de cómo su abuela Nina fue clave en su amor por la cocina. Cuando el conductor de +CARAS le preguntó sobre ella, Jimena, visiblemente conmovida, expresó: “Me emociona porque soy muy parecida a mi nonna. Todo el mundo decía que era muy generosa, y eso lo mamé de ella. Heredé todo, obviamente el amor por la comida y la cocina. La extraño un montón”.

Jimena Monteverde y su nonna, Nina.

Dejando ver la conexión profunda que mantenían, Jimena relató cómo, durante su juventud, vivió con su abuela mientras estudiaba en Buenos Aires. “Ella todos los días iba a la verdulería y me traía cosas distintas para cocinar. Me decía: ‘Compré radicchio, compré esto, compré aquello’. Me agasajaba con la comida. Para ella, la unión era a través de la comida. Era coquetísima, se ponía su delantal y hacía ravioles, pero nunca la veías con la cara lavada. Creo que heredé mucho de ella; por eso me gusta estar siempre elegante cuando cocino”.

Jimena Monteverde en +CARAS

Asimismo, cuando Maugeri le consultó qué representa la cocina para ella, Jimena Monteverde enfatizó su importancia como un acto de amor. “La comida saca lo mejor de las personas. A cualquier lugar que voy siempre me gusta llevar algo de comida, algo rico. Es algo que le digo a mis hijos: uno con buena onda, genera buena onda”. Y concluyó afirmando: “No hay gesto más amoroso que cocinar para alguien”.