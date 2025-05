En el marco de la segunda temporada de +Caras, Héctor Maugeri recibió en su cálido living a Silvia Pérez, una de las mujeres que marcaron una época en el espectáculo argentino. Belleza icónica, figura admirada y sex symbol de los años 70 y 80, fue coronada Miss Argentina y consagrada como una de las recordadas “chicas Olmedo”. Sin embargo, detrás del brillo, la fama y la popularidad, subsistió una historia menos conocida, una que hoy, a sus 69 años, la actriz se anima a contar.

El precio de un rótulo

La entrevista comenzó con una pregunta profunda de Maugeri: “¿Ser considerada una sex symbol y una de las mujeres más deseadas del país fue el pasaporte a los sueños y la felicidad?”. La respuesta de Silvia fue contundente e inesperada: “No, todo lo contrario. Fue el pasaporte a incentivar una tristeza que quizás ya traía de mi familia y mi niñez”.

Silvia Pérez siendo tapa de la Revista Playboy.

Lejos de ser una bendición absoluta, la exposición empujó a lidiar con inseguridades internas y la alejó de sus sueños. “No es gratuito estar expuesta y llevar un rótulo, más allá de la ventaja que te puede dar trabajar, ganar dinero, sustentar mi vida y criar a mi hija. Fue un pasaporte duro y difícil”, explicó.

Silvia Pérez y su camino para florecer

Como una flor de loto —que crece en el barro y florece inmaculada— describió su propio proceso personal: “Tuve que salir de ese barro, crecer y empezar a abrirme. Tiene que ver con el proceso que yo hice”. Y agregó: “El rating, la fama, la popularidad, vivir bien… todo ese brillo es algo efímero. Eso está dentro de la suciedad”.

En sintonía, el conductor de +Caras comentó: “Detrás del mandato de chica linda, sexy, para consumir y dar placer, se escondían otras cosas”. Silvia asintió y detalló: “Lo difícil, cuando te pasan todas esas cosas, es que las tenés escondidas, guardadas y las callas. No se las contás a nadie. Cuando uno no comparte lo que pasa, el sufrimiento es mucho mayor”.

Silvia Pérez en +Caras: "Ser una mujer deseada fue mi pasaporte a la infelicidad".

Con total honestidad, se abrió sobre las inseguridades que trajo aparejadas la fama. “En el fondo no me sentía suficiente, eso lindo que se me rotulaba y tampoco sabía si valoraban mi trabajo como actriz, que en realidad es lo que siempre amé”.

Durante la íntima entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, Silvia Pérez no solo habló de fama y belleza, habló de las cicatrices y silencios que oscondió, y del largo camino hacia la autenticidad. Con esa honestidad, se mostró más luminosa que nunca. Con el paso del tiempo, pudo mirar con otros ojos aquel pasado. “Hoy veo esos sketches y digo qué buena actriz que era, y ni me daba cuenta”, concluyó.