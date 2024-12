La reconocida periodista Cristina Pérez, durante muchos años conductora de Telefe Noticias, recientemente vivió un periodo de contrastes emocionales en su vida. En medio del duelo por la pérdida de sus padres, se casó con Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, con quien mantiene una relación desde hace más de tres años. En la última edición de +Caras, la conductora abrió su corazón y compartió cómo comenzó esta historia de amor que marcó un antes y un después en su vida.

“Cuando conocí a Luis, le dije a mi mamá: 'Luis es todo lo que soñé'. Es la persona que estaba esperando. Si alguien sabía cuánto deseaba encontrar el amor de mi vida, era ella. Supo que había consumado ese deseo y esa felicidad antes de partir. No creo en las casualidades”, expresó la protagonista de Cristina sin vueltas, el ciclo de Radio Rivadavia que lidera.

La periodista relató que, desde la primera cita, la conexión fue inmediata e inquebrantable: “Con Luis estamos juntos desde nuestra primera cita, desde ese día no se fue más. Es como si nos conociéramos de otra vida. Tenemos pequeños grandes gestos de amor, y siento que no soy del todo yo, sin él”.

Cristina Pérez y Luis Petri.

La escritora de “Tiempo de renacer” también confesó cómo se conocieron y que al principio la idea de salir con un político le generaba dudas. “A mi me daba pudor que fuera político, yo siempre dije: 'Los políticos, no'. Lo conocí cuando le hice una entrevista por radio. Tiene una voz divina y cómo habla… mi marido habla tan bien. Amo las palabras y admiro eso de él”, explicó.

“Después de esa nota nos escribimos, pero todo era con mucho cuidado. Nos hablábamos de usted y pasaron meses hasta que nos animamos a vernos en persona”, agregó.

La frase de Luis Petri que conquistó a Cristina Pérez

Sin embargo, fue el mensaje de Luis Petri el que marcó el inicio del romance. “Me escribió: '¿Cómo amaneciste en el primer día de nuestras vidas?'. Me conmocionó. Dije: 'Está loco, ¿qué me está diciendo? ¡Un jugado!'. Esa misma noche, cuando nos encontramos, le pregunté si era consciente de lo que me había dicho, y su respuesta fue: 'No sé de qué manera inconsciente, soy consciente'”.

Cristina Pérez en +Caras: “No soy del todo yo, sin él”.

Cuando el conductor de +Caras, Héctor Maugeri, le preguntó por su primera cita, la conductora reveló que “nos dimos un abrazo y fueron como dos minutos que nos quedamos ahí, a mi se me movió el mundo”.

Dando más detalles de aquel instante especial, Cristina Pérez, con un brillo especial en sus ojos, también relató cómo fue su primer beso: “Fue esa misma noche. Estábamos en el balcón mirando la noche, una noche preciosa que yo tenía libre. Fue un momento en que estábamos desencontrados, yo me di vuelta y quedamos cerca uno del otro, y terminamos dándonos un beso”.