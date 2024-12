Cristina Pérez, reconocida periodista y conductora, fue durante décadas el rostro de Telefe Noticias, donde compartió pantalla con Rodolfo Barili. Hoy, se embarca en un nuevo proyecto personal que, según ella misma define, marca un renacimiento en su vida y carrera. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la periodista reflexionó sobre su decisión de dejar al noticiero que la acompañó gran parte de su vida profesional y habló sobre su búsqueda de autenticidad.

“Soy yo, simplemente yo”

Durante la entrevista, la esposa del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, se sinceró sobre su proceso de introspección tras dejar el noticiero. “Mirando a la niña que fui a los 12 años, siento que fui fiel a lo que soñaba y que, a veces, hay que caminar toda la vida para ser uno mismo”, expresó con emoción.

La conductora reveló que tras más de 30 años frente a cámaras, el mayor aprendizaje fue redescubrirse. “El momento en el que más acabadamente uno es uno, es cuando te despojás de todas las máscaras. Siempre fui 'la cara del noticiero', 'la cara institucional'. Hoy, soy yo, simplemente yo”.

Una decisión cargada de audacia

Héctor Maugeri no dejó pasar la oportunidad de preguntarle cómo tomó la decisión de abandonar el programa que condujo durante varios años. La escritora de “Tiempo de renacer” confesó que fue un proceso lleno de dudas y reflexiones. “Hay veces que las decisiones las toma uno; otras veces, las toma la vida. Cuando estás en un lugar que amás, como fue el noticiero para mí, sentís que nunca vas a poder dar el paso de salir de ahí. Nadie deja un producto tan exitoso en lo profesional y humano”, explicó.

Sin embargo, un día la vida la puso frente a una encrucijada: “Me encontré con la necesidad de decidir. Había personas que me decían 'dejá a tu marido, no dejes el noticiero'. Y yo les respondía: 'Tengo 50 años, y si llegué hasta aquí y no puedo decidir sobre el amor de mi vida, ¿de qué sirvió todo este camino?'”.

Cristina Pérez concluyó asegurando que seguir lo que su corazón palpitaba fue clave, aunque implicará riesgos. “Cuando tomás decisiones auténticas, aunque impliquen riesgos e incertidumbres, se abren portales que no se hubieran abierto si sos conservadores en tus decisiones. Estoy convencida de que en la vida hay un premio para los audaces”.