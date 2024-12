Cristina Pérez, quien durante décadas fue la conductora emblemática de Telefe Noticias junto a Rodolfo Barili, se sentó en el sillón de +Caras para una entrevista íntima con Héctor Maugeri. En la conversación, la periodista abrió su corazón sobre el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida de sus padres y cómo este duro momento ha marcado un renacer en su vida.

La conductora de Cristina Sin Vueltas, por Radio Rivadavia, enfrentó la dolorosa pérdida de sus padres con pocos meses de diferencia. Su madre, María Cristina Navarro, falleció el 14 de agosto de 2023 tras una lucha de 20 años contra el Parkinson, mientras que su padre, Enrique Pérez, murió en mayo de 2024.

Cristina Pérez junto a su padre, Enrique.

En el clima cálido de +Caras, la periodista abrió su corazón y habló sobre el duelo que transita. “Perdí a mis dos padres en menos de un año. Nunca sentí un dolor tan grande. Lloro todos los días, no hay día en que no trate de encontrarlos en un detalle, un recuerdo, una mirada, en una palabra o en un tono de voz”, confesó.

Cristina Pérez en +Caras: “Nunca sentí un dolor tan grande”.

A pesar de la tristeza, la periodista asegura que este proceso también le permitió redescubrirse. “El primer día que no hice el noticiero salí a correr. ¿Sabes hace cuántos años no veía qué pasaba a las 19:30 y cómo era la caída del sol? La cámara se dio vuelta hacia mí. Empecé a encontrarme en cosas simples y a transitar situaciones que no podía vivir porque mi vida social era prácticamente nula por la pantalla”, reveló con emoción.

“Desde que dejé el noticiero, tuve muchísimas ofertas de trabajo. Me doy cuenta de que en realidad no es el lugar donde nos dan un trabajo donde se juegan las cosas, sino lo que uno es capaz de entregar. Ese camino te premia porque los demás reciben de vos esa capacidad de trabajo, de buscar la excelencia y empezar de nuevo”, explicó.

“Empecé a encontrarme en cosas simples”, expresó la periodista durante el mano a mano con Héctor Maugeri.

Cristina Pérez también destacó cómo este nuevo capítulo de su vida le permitió acompañar a su esposo, el ministro de Defensa de la Nación Luis Petri, en experiencias inéditas y desarrollar nuevos proyectos. Además, reflexionó sobre las inspiraciones que la guían, mencionando a Mirtha Legrand, madrina de Caras TV, como un ejemplo de constancia y renovación. “Para mí, Mirtha es una inspiración permanente. Te la encontrás en una cena y ella está escuchando, tomando nota, produciendo para su programa”, concluyó.