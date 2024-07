El reconocido actor Arturo Puig, acompañado por su esposa Selva Alemán, fueron los invitados especiales en +Caras. Durante la imperdible conversación, además de recordar su historia de amor que ya tiene 50 años, el talentoso actor habló de su vínculo especial con Susana Giménez.

Arturo Puig es uno de los actores más prestigiosos del país y compartió con Susana Giménez dos grandes éxitos teatrales en los años 80: “La mujer del año” y “Sugar”, junto a Ricardo Darín. En 2015, ocupando el rol de director, le tocó el regreso de la diva a los escenarios en “Piel de Judas” y contó cómo fue su experiencia trabajando al lado de una de las grandes estrellas del país.

Arturo Puig, Susana Giménez y Ricardo Darín en "Sugar"

“Susana me contó que, de todos los hombres de su vida, el esposo más fiel sobre los escenarios fue Arturo Puig”, expresó Héctor Maugeri mientras la producción pasaba una tapa de la revista Caras titulada “Somos la pareja perfecta”. “Fuimos pareja en La mujer del año (1983) y trabajamos juntos durante tres años, con dos funciones por día de martes a domingo”, recordó Arturo sobre su larga relación con la diva. “Después en ‘Sugar’ trabajamos tres años también de martes a domingo, junto a Ricardo Darín”, agregó.

“Susana es muy profesional”, reconoce el actor y director al recordar su experiencia de trabajar y dirigir a la diva. “Con Ricardo la volvíamos loca, nos decía de todo”, agrega. En Necochea, hicieron teatro con Migré, y Ricardo Darín vivía en la casa que habían alquilado. “De pronto, nos tentábamos por una pavada y ella se enojaba”, relató Arturo, destacando la complicidad y el buen humor que compartían el trío protagónico: Susana Giménez, Ricardo Darín y Arturo Puig.

El intenso romance de Susana Giménez y Ricardo Darín

El romance fue uno de los más importantes de la farándula en su momento, y los 13 años que llevaban de diferencia no interfirió en su amor, sino los deseos que cada uno tenía para su vida en aquel momento. Él, a pesar de ser tildado como un “galancito” de 21 años, quería casarse con Susana y formar una familia, mientras que ella no quería lo mismo. “Ricardo quería tener hijos y yo no quería, él quería ir a vivir a una casa y yo a un departamento”, comentó la diva hace unos años para Crónica.

En 1986, mientras protagonizaban Sugar, Darín quiso dar el paso. “Yo una noche en medio del escenario le dije que seamos pareja. Le propuse amor, los hijos y todo eso, y ella me sacó cagando", recordó entre risas el importante actor argentino, en otra oportunidad. Tras nueve años de relación, llegó la ruptura. Un separación que forjó algo aún mejor: una amistad que los mantiene unidos hasta el día de hoy.

MDP