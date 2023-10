Arturo Puig es un reconocido director y actor argentino que acaparó todas las pantallas del país entre 1970 hasta 2011. Pasó por distintos proyectos actorales, pero "¡Grande, pá!" lo marcó para siempre por la conexión que logró generar en el público y, precisamente, en un fan conmovido que quedó huérfano y lo ubicó como figura paterna.

La emotiva anécdota de Arturo Puig con un fanático de "¡Grande, pá!" que lo vio al actor como una figura paterna

"¡Grande, pá!" fue una de las series juveniles más famosas de hace algunos años atrás. Se estrenó en 1991 y finalizó 3 años después, con Puig como actor principal, la trama lo mostraba como padre viudo de 3 adolescentes que, en familia, debieron afrontar la muerte de su madre. La historia de superación y renovación surge a partir de la llegada de una mucama, de la cual el personaje de Arturo se enamora.

El éxito de la serie de Telefe fue tal, que no solo duró varios años con varios episodios anuales, sino que el elenco, integrado por María Leal, Nancy Anka, Julieta Fazzari, Gabriela Allegue además del actor, realizó una gira por distintos teatros del país. Fue ahí cuando se dio cuenta del gran impacto que tuvo el retrato de una figura paterna ante la muerte de su esposa.

Arturo Puig junto al elenco de "¡Grande, pá!"

“En una ocasión, mientras realizaba una gira teatral en una provincia cuyo nombre no recuerdo con precisión, finalizó la función y al salir del camerino, me encontré con el joven maquinista quien, después de pedirme una fotografía, me abrazó y comenzó a llorar desconsoladamente”, explicó en conversación con Fer Dente por Net TV.

“Me confesó ‘sabés, soy huérfano y durante esos cuatro años, tú fuiste mi figura paterna. Cuando me siento desolado, reproduzco los episodios que conservo y me reconfortan’", continuó el actor sobre una de las anécdotas más emotivas que compartió con un fanático.

Arturo Puig

"Realmente fue un momento revelador, y me ayudó a entender que una serie, que se proyectaba como una simple comedia ligera, tuvo un impacto profundo en la vida de las personas”, finalizó Puig al contar la historia. En el 2022 parte del elenco se reunió sin Arturo Puig, quien no pudo asistir, pero dejaron en claro que siguen manteniendo la misma relación cercana que en los ´90.