Licenciados, ingenieros y artistas: Patricio, Carolina y Federico son los hermanos de Susana Giménez

Susana Giménez es considerada una de las mujeres más famosas de Argentina, lo que no muchos saben es que la diva tiene 3 hermanos que, claramente, no mantienen su mismo perfil.

El más reconocido de ellos es el músico Patricio Giménez, quien había dado en su momento el anuncio de que Su había sido hospitalizada por Covid en Uruguay. ¿Y los otros, también son artistas? La respuesta es no.

Hace un tiempo atrás, la menor de las mujeres Gimenez, Carolina, había sido noticia, lamentablemente, por un siniestro vial que había sufrido su hijo Francisco “Paquito” Linder, del que, por suerte, se recuperó totalmente, aunque sus abuelos perdieron la vida.

Susana Gimenez y su hermana Carolina.

La noticia causó revuelo en su momento y, se supo, fue un momento muy difícil y movilizador también para Susana a raíz de la estrecha relación que tiene con su sobrino.

A qué se dedican los hermanos bajo perfil de Susana Giménez

Carolina Gimenez Aubert es dueña de una agencia de comunicación muy importante que trabaja para empresas nacionales e internacionales como Boehringer Ingelheim, la compañía de productos agrícolas Syngenta y el banco BPN Paribas. Se sabe que la mujer se graduó de Licenciada en Comunicación Institucional en la Universidad Argentina de la Empresa y realizó una diplomatura en gestión de RRSS en la escuela de postgrados de la Universidad Austral.

Por otro lado, está Federico Gimenez Aubert, que es quien mantiene el perfil más bajo entre sus hermanos por decisión propia, ya que incluso mantiene sus redes en privado. El hombre se graduó en la Universidad de Buenos Aires de ingeniero industrial y es CEO y co-fundador de una empresa de tecnología.

Susana Giménez en familia

La familia de Susana Gimenez es muy unida, y es Carolina quien usualmente comparte fotos de las reuniones que dejan en evidencia el estrecho lazo que mantienen entre hermanos.