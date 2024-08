La periodista Débora Plager visitó el programa de Héctor Maugeri, +CARAS, y se abrió como nunca antes, compartiendo detalles íntimos de su vida personal. Durante la entrevista, Plager no solo habló de su historia de amor con su actual esposo, José Luis Pagano, y del vínculo especial que los une, sino que también reveló sus secretos para mantenerse espléndida a sus 54 años.

Plager, una de las periodistas más reconocidas del medio, está atravesando un momento pleno en su vida. Hace dieciséis años que comparte una hermosa relación con el productor José Luis Pagano. Tras cinco años de noviazgo, la pareja selló su amor con un íntimo casamiento y formaron una familia ensamblada: Débora es madre de los mellizos Tomás y Maximiliano, fruto de su anterior matrimonio con Juan Burlet, mientras que Pagano es padre de María Eugenia y Victoria, de una relación anterior.

Los tips de belleza de Débora Plager

Además de su feliz presente en lo laboral y lo amoroso, Débora Plager luce radiante y en excelente estado de salud. En su charla con +CARAS, compartió los secretos y tips que le han permitido mantener su belleza y vitalidad a lo largo de los años.

“Entreno cuatro días por semana y con constancia; obviamente, la genética ayuda, pero la disciplina y la constancia son clave”, reveló la periodista, quien lleva 30 años asistiendo al gimnasio.

Débora Plager en +CARAS

En cuanto a su alimentación, comentó: “Hace un par de años cambié mi dieta gracias a mi hijo, que es personal trainer. Ahora consumo menos grasas y más proteínas para favorecer el crecimiento muscular”.

Sobre sus cuidados de belleza, Plager explicó: “Llevo más de 25 años en vivo en televisión, por lo que no he podido hacerme demasiados tratamientos. Le diría a las mujeres que no hay que sobreinyectarse. Es importante ser muy cuidadosas con los tratamientos de belleza, especialmente con las inyecciones y los hialurónicos. En mi caso, ha sido una combinación de falta de tiempo por el trabajo y una esteticista con mucho criterio. Cuido mucho mi piel y sigo rigurosamente mi rutina de cremas”.

En cuanto a su look, la conductora compartió que construyó su imagen un tanto accidentalmente, pero también voluntariamente. “Hoy puedo decir que encontré un estilo que sé que me favorece. Hay un equilibrio entre sensualidad y sofisticación”.

MDP