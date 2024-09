Eleonora Wexler se separó de su esposo, Leonardo Wassington, en 2011, tras 14 años de relación y una hija en común, Miranda, la única de la actriz. Aunque suele mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, durante una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en el programa +CARAS, la actriz repasó los momentos más significativos de su carrera y habló de su dolorosa separación con su exmarido.

Cómo fue la separación de Eleonora Wexler y Leonardo Wassington

Con una larga trayectoria artística que comenzó a temprana edad, Eleonora, además de destacarse por memorables actuaciones, también se ha caracterizado por muy reservada en cuanto a su vida sentimental. Entre otros tópicos abordados en la entrevista, el conductor de +CARAS le consultó sobre el impacto de su carrera en la separación, lo que dio lugar a una sincera reflexión por parte de la actriz.

Eleonora Wexler y su hija Miranda

Maugeri no dudó en preguntar: "¿Tuvo algo que ver tu carrera en la separación? ¿Pesó más tu profesión que el vínculo con tu exmarido?". Wexler, con sinceridad, respondió: “Tuvo que ver con mi carrera, no sé si a él le gustaba mi profesión. Él me conoció así y yo también conocí a alguien fuera del palo, nunca le gustó demasiado el medio. Me conoció en una etapa donde yo no era tan conocida ni tenía tanto trabajo. La separación fue justo en mi época de mayor exposición, con Valientes. Era un momento de más esplendor para mí pero no sentí que relegaba cosas, por ahí me lo podría decir en algún momento de su vida”.

Eleonora Wexler en +CARAS

Frente a sus declaraciones, el conductor de +CARAS le consultó si estaría en pareja con alguien que no acompañe su vocación, y la reconocida actriz fue clara: “No podría estar en pareja con alguien que no acepte mi profesión”. Y, haciendo referencia a su ex pareja, agregó: “Por algo también nos separamos”.

Además, reflexiva, Eleonora Wexler cerró: “A esta altura del partido la actuación es mi vocación, y diría que casi nací con esta vocación. Creo que no sé hacer otra cosa. Podría pensar qué me gustaría estudiar, pero siempre sería algo que tenga que ver con el arte”.

MDP