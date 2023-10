En medio de las Elecciones 2023, los famosos fueron compartiendo sus experiencias en las redes sociales mientras ejercían su derecho al voto.

Sin embargo, la actriz Eleonora Wexler vivió una situación insólita que la dejó frustrada. En un relato sincero en sus redes sociales, la actriz compartió con sus seguidores el motivo por el cual no pudo votar en estas elecciones.

Según Wexler, al llegar a la escuela donde debía emitir su sufragio, se encontró con un obstáculo inesperado: no le permitieron votar debido a que su DNI era más antiguo y existía una versión más reciente en vigencia, de la cual no estaba informada.

El mal momento de Eleonora Wexler al ir a votar

Con evidente indignación, Wexler explicó: "Les cuento que no pude votar. Me dicen que el DNI que tengo no es válido porque hay uno nuevo. El cual yo nunca pedí ni estoy enterada de su existencia. Y tampoco está vencido".

La actriz acompañó su mensaje con una selfie tomada cerca de la urna en la mesa donde debía votar.

