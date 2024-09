Eleonora Wexler rompió el silencio y blanqueó que no tenía ganas de ser mamá

Eleonora Wexler fue la invitada destacada en la edición de este martes de +CARAS. Durante una emotiva entrevista con Héctor Maugeri, la reconocida actriz repasó los momentos más importantes de su carrera y su vida personal. En un tono sincero, Wexler habló sobre su experiencia como madre y sorprendió al confesar que la maternidad no estaba en sus planes.

A través de Revista Caras, Eleonora ha compartido algunos de los momentos más importantes de su vida, siendo su primera tapa una de las más memorables. El 22 de septiembre de 2009, Caras titulaba: Eleonora Wexler, la mala de “Valientes”, presenta a su hija, Miranda. En esa ocasión, la actriz, famosa por interpretar a una de las villanas más icónicas de la televisión argentina, mostró una faceta muy distinta: pura ternura y dulzura junto a su hija, a quien mostraba por primera vez públicamente.

La maternidad inesperada de Eleonora Wexler

“Yo dudé en hacer la tapa. Siempre tuve dudas de mostrar mi familia o mí hija en los medios. Siempre quise que se me conozca más por mi trabajo, que por mi vida privada. Entonces, trataba de preservar todo lo que tenga que ver con mi vida privada. También por proteger a Miranda. A ella tampoco le gustaba mucho en ese momento, ahora que tiene 20 años le gusta mucho más", confesó Wexler, quien describió esa tapa como “la más linda que tengo con mi hija, sin dudarlo”.

Eleonora Wexler en la Revista CARAS presentando a su hija, Miranda, por primera vez

La reconocida intérprete también sorprendió al confesar: “Yo no tenía ganas de ser mamá. No estaba en mis planes. Cuando estábamos con Leo, el papá, ni siquiera teníamos pensado casarnos. Nos conocimos, nos enamoramos y no era un deseo ser mamá. En un momento, yo me quise casar; o sea, quería hacer una celebración. Cuestión que nos casamos y después algo me pasó. Fui respetando muy naturalmente lo que me fue sucediendo, no había nada pautado, pero dije: tengo ganas de tener un hijo”.

Eleonora Wexler y Miranda, su hija

“Lo empezamos a buscar, pero no estaba en mis planes. Sin embargo, el embarazo fue uno de los momentos más hermosos de mí vida. Miranda cambió mi vida en todo”, agregó.

El vínculo de Eleonora Wexler con su hija Miranda

Asimismo, Eleonora fue honesta al describir su experiencia con la maternidad: “En la maternidad no todo es color de rosas. Aprender a ser mamá es y fue un trabajo de conocimiento, de entender que el otro muchas veces tiene que ver con vos y muchas veces nada”.

Eleonora Wexler con su hija Miranda

Cuando Maugeri le preguntó en qué aspectos Miranda se parecía a ella y en cuáles no, Wexler reflexionó: "Nos fuimos encontrando a medida que ella crecía. Me separé cuando ella tenía siete años, una etapa crucial para ella, y eso me llevó a una cierta culpa durante un tiempo. Sentía que que eso jugaba en contra en la relación con Miru. Un poco me hacía responsable de que el padre se fuera de casa. Nunca me lo dijo, me dejó entrever algunas cosas cuando era más chica. Era hija única y tenía un idilio con su papá, no era un pequeño detalle, es un enorme detalle. Ser actriz, la exposición, otro tema importante también”.

MDP