Eleonora Wexler fue la invitada de honor en la edición de este martes de +CARAS. Durante una imperdible entrevista con Héctor Maugeri, la reconocida actriz habló sobre los momentos más difíciles de su carrera y qué fue lo que más padeció al trabajar en la televisión, especialmente en los papeles de villana que interpretó.

Eleonora Wexler tiene una larga trayectoria con participaciones en exitosas novelas, obras de teatro y películas. Comenzó su carrera artística a temprana edad. A los ocho años, coprotagonizó la comedia musical Annie; desde entonces, no dejó de trabajar en teatro y televisión. Ha interpretado todo tipo de personajes, pero el público la recuerda especialmente por sus papeles de villana, como Juana en Valientes y Rita en Son de Fierro. Es mamá de Miranda y acaba de estrenar la obra La Mentira junto a Gonzalo Heredia en el Teatro Picadero.

Eleonora Wexler y el peso de ser la villana

En relación a sus memorables actuaciones, Maugeri le hizo una pregunta clave: “¿Ser la villana fue un estigma? ¿Cómo lo viviste?”. Wexler, con sinceridad, no dudó en responder: "Sí, en un momento padecí ser la villana. Sentía que me iban a llamar solo para hacer de mala. Me pasaba sobre todo en televisión, no tanto en teatro".

Recordando el momento en que empezó a sentirse atrapada en el rol de villana, explicó: “Hice de villana en ‘Los Ángeles no lloran’, en Canal 9, con Patricia Palmer. Pasó un tiempo e hice ‘Son de Fierro’. Cuando me llamaron para hacer ‘Valientes’, que era una villana desquiciada y enferma que tenía su costado divertido; después de eso, me llamaron para hacer otra y me dije: si me quedo prendida en la villana no salgo más”.

Eleonora Wexler en Valientes

“Tuve un llamado de atención y me dije: 'acá paro'. Yo tomé la decisión. Me ofrecieron otro papel de villana y lo rechacé. Tuve la posibilidad que me dio Sebastián Ortega de hacer Un año para recordar, una comedia. El personaje también era muy divertido, Micaela. Ahí rompí de nuevo, la gente vio otra faceta mía”, reveló Wexler sobre el momento en el que decidió poner un freno a su carrera como rufiana en las telenovelas argentinas.

“No juzgo a mis personajes”, explicó la reconocida intérprete. “Decidí hacerlo, no importa si me quieren o no. Nunca tuve miedo de que el público me quiera o no”.

Eleonora Wexler en +CARAS

Al ser consultada sobre las reacciones del público, Wexler compartió una anécdota impactante: “Cuando hacía Son de Fierro, la gente mandaba cartas pidiendo que mataran a mi personaje, Rita. Decían '¡Maten a Rita!'. Era una locura”.

Además, Eleonora Wexler contó otra experiencia: “Mi personaje conectaba con Mariano Martinez, yo era como los ojos de él porque era ciego. Había un chico jovencito, con problemas de visión, que me esperaba en la puerta del canal y me decía: ‘Rita, yo espero que vos me cuides’. Tanto amor, da miedito. Hay momentos donde el personaje tan extremo generaba cierta locura”.

