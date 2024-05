Con la agradable compañía de Héctor Maugeri, Emiliano Pinsón estuvo presente en el living del segmento de entrevistas que se transmite por CARAS TV y Net TV, el cual se encarga de mimar y honrar a cada uno de los entrevistados que pasan por su sillón.

En primer lugar, el director de la Revista CARAS realizó una consulta relacionada a si tiene nuevos gestos y el reportero contó que "un montón". Luego, fue momento de ver algunas fotos cuando se encontraba trabajando y la enfermedad ya le había sido diagnosticada. En este marco, reconoció que si se miran fotos del 2018 hay muchos en su aspecto y gestualidades.

Luego, fue momento de repasar una foto familiar en la que se encuentran sus hermanos, su padre, su madre y de muy jóvenes. Su progenitora falleció hace dos años y comentó cómo fue la ocasión en la que se enteró de que tenía mal de Parkinson, mientras ella padecía algunos inconvenientes en sus riñones.

"La llamé y le dije lo que tenía. A mi la primera vez no me había pegado tanto, mi mamá se enteró del Parkinson y se puso a llorar sin parar. Ella atravesó mi enfermedad con mucho dolor, tenía muchos problemas en los riñones", comentó sobre el acontecimiento en el que su mamá recibió la lamentable noticia de su enfermedad.

Emiliano Pinsón y su familia.

En consonancia a esto, también confesó que tiene ganas de hablar con ella y por teléfono: "La extraño mucho, tengo ganas de hablarle, de llamarla por teléfono. Siempre le comentaba cómo me iba en los viajes o cosas que me pasaban en el cotidiano". No aguantó las lágrimas y recordó con mucho cariño a su querida mamá.

Por consiguiente, Maugeri planteó el interrogante de si cree en Dios o en alguna fuerza suprema. "Yo siento que ella me cuida. Siento su abrazo hablando con vos, con la gente. Mi vieja es una mujer de muchos valores, tiene un hermano desaparecido. Cuando lo secuestran a mi tío David lo hicieron delante de mis abuelos. Le quedó un hermano que era arquitecto, compró un terreno en Pilar cuando todavía no había nada, hizo primero la pileta para nosotros y después la casa. Luego, se mato en un accidente", soltó con una total emoción.

En este contexto de descripción de su madre, tomó valor y mencionó que si tiene agallas para afrontar su enfermedad e intentar luchar es gracias a toda a la fuerza y lo que atravesó su madre a lo largo de su vida, la cual tuvo muchas desgracias familiares.

Emiliano Pinsón en el living de +CARAS.

Emiliano Pinsón, contar la enfermedad y sacarse un peso de encima

El periodista deportivo, en la pantalla de +CARAS, junto a Héctor Maugeri hablaron del mal de Parkinson que lo afecta pero también de la importancia de la familia, los amigos y cómo tomar fuerza para continuar adelante en este sendero denominado vida. En este marco, resaltó que hablar de esto fue un alivio.

Se debe a que considera que al contarlo las personas saben qué padece y no preguntan, sino que conocen su situación actual en caso de verlo en estados que anteriormente no eran habituales de su vida cotidiana. "Cuando uno tiene una enfermedad grave, hay que decirlo, lo entiendo así", sostuvo con firmeza.

A su vez, destacó que de esta manera pudo sacarse una carga muy pesada que tenía internamente. "Te lo sacás de encima, yo hablé y me lo saqué de encima. La gente sabe qué tengo. O sea, si camino mal, me tropiezo, me llevo cosas por encima saben que tengo Parkinson".

Emiliano Pinsón y Héctor Maugeri.

Por último, también comentó que hubo persona que a partir de su enfermedad se alejaron y otras que no creía sí estuvieron en +CARAS: "El que se haya distanciado, es un tema de él. No sé si por estar enfermo, se van solos y hay muchas otras persona que al contrario, están siempre. Hay gente que no lo esperaba y se acercó mucho".

BL