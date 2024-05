Tras su diagnóstico, Emiliano Pinsón rompió el silencio: “Me cuesta caminar”

Emiliano Pinsón es otra de las tantas personalidades de nuestro país que se hizo presente en el living del programa, que se emite por CARAS TV y Net TV, que tiene la conducción de Héctor Maugeri, quien busca honrar el alma de todos sus entrevistados.

El periodista deportivo padece mal de parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada hace algunos años y con la que batalla diariamente. Se muestra con muchas ganas de seguir viviendo y dar la pelea, pero es un esfuerzo muy importante el que hace para poner buena cara y levantarse todos los días.

En este sentido, dejó en claro que es muy positivo y que todos los días se despierta con ganas de vivir. "Yo no soy un crack, tengo ganas de vivir. Me cuesta caminar, tengo mucho dolor en las piernas en todo momento", confesó una de las estrellas del programa "Fútbol para todos" que era perteneciente a Fox Sports.

Y posteriormente agregó: "Tengo que usar bastón o subirme a una silla de ruedas en el aeropuerto. No digo que soy discapacitado, soy incapacitado para algunas cosas. No soy capaz de hacer algunas, al menos solo". A su vez, también contó: "Tomo pastillas cada cuatro horas".

Emiliano Pinsón.

Por otro lado, reveló que cuando una enfermedad neurológica aparece no lo hace sola sino que viene acompañada de la depresión. "Tomo un antidepresivo todas las mañanas. Tenés que combatir con eso, pero la depresión no me hunde", destacó respecto de su lucha cotidiana.

Desde la aparición del mal de Parkinson, no es novedad que su vida cambió de forma abrupta y así lo confirmó: "Cuando me levanto espero 30 o 40 minutos para digerir el desayuno, tiene que haber una distancia entre tomar una pastilla y comer algo. Luego, me baño que me tomo mi tiempo, es algo que modifiqué mucho porque siempre fui re puntual".

No solamente los hábitos simples, básicos y diarios sufren modificaciones. También aparecen las complejidades, por lo que Pinsón expresó: "Me baño solo. Secarme la espalda es todo un desafío, cuando lo logro es un buen día porque todos los días son diferentes y quizás empezás mal y después remontás".

Emiliano Pinsón.

Emiliano Pinsón y un parkinson más complicado de lo habitual

Héctor Maugeri, director de la Revista CARAS y conductor de +CARAS, le consultó si su enfermedad era similar al que se diagnostica habitualmente y su respuesta fue: "Es más complicado que el Parkinson común. No se puede operar, está en el cerebelo. Es atípico. El primero que diagnosticaron, que era en el rígido y era el que tenía yo, son más estudiados y tienen una vida más fácil, cada cinco años va cambiando (mutando) para peor. Se toma medicación para que no crezca".

En esta sintonía, Emiliano Pinsón profundizó y comentó que al comienzo de su diagnóstico tenía rigidez, pero que actualmente puede tener problemas de temblores o tiene rigidez. "Cuando veo la cara de los médicos, pido que me digan la verdad. Tengo parkinsonismo. Me dicen es más complejo que el común porque no saben para dónde se puede disparar, como que también se puede quedar dormido. Hay una chance de que se quede como está y sino puedo quedar en una silla de ruedas o sin moverme", afirmó.

"Nunca voy a perder lo cognitivo, la cabeza me va funcionar siempre sea sentado o sin moverme, da igual eso. Sí me afecta lo físico", soltó y luego añadió ante la pregunta de Maugeri de si sintió otras cosas en la pantalla de CARAS TV: "Hay días en que tengo mucho temblor, me cuesta mucho caminar. Es como que sabés lo que tenés que hacer pero no lo podés hacer. Entonces, digo pierna derecha y voy hacia adelante direccionando el cuerpo".

BL