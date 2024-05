Emiliano Pinsón fue el invitado especial de este miércoles en +Caras, el programa que Héctor Maugeri conduce en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la charla, el reconocido periodista deportivo contó el momento que le toca vivir por su enfermedad y cómo fue el viaje a Europa que hizo junto a su hija y ex esposa.

En los últimos tiempos, Emiliano Pinsón ha ganado notoriedad tras confesar públicamente que padece Mal de Parkinson. Recientemente, su diagnóstico fue actualizado a un Parkinson atípico con atrofia sistémica. Sin embargo, lejos de caer en la profunda tristeza que genera este tipo de diagnóstico, Pinsón se muestra optimista. “No soy un crack, tengo ganas de vivir”, aseguró en la entrevista con Héctor Maugeri.

El viaje inolvidable de Emiliano Pinsón

El periodista deportivo, conocido por su trayectoria y ahora también por su lucha personal, se dio el gusto de llevar a su hija menor, Vicky, a conocer Europa. Para este viaje, Pinsón contó con la compañía de su ex esposa, Paula Garbesi, la madre de sus hijos. A pesar de la enfermedad, Pinsón cumplió el deseo de su hija y recorrieron juntos las principales ciudades del viejo continente.

Emiliano Pinsón y Héctor Maugeri

“Me encantó viajar con mi hija. Estuvimos en Roma, París y Ámsterdam”, contó Pinsón, quien detalló que comenzó a viajar por placer recientemente, ya que anteriormente sus viajes a Europa eran por motivos laborales.

Emiliano Pinsón junto con su hija en Roma

Reflexionando sobre el valor de la vida, Pinsón compartió: “A veces tenés que estar en un momento límite para darte cuenta de lo que vale la vida”. Así mismo, dejando ver que el viaje que hicieron fue una experiencia significativa para él y su familia, el periodista opinó: “A mí me importa el dinero, pero me di cuenta de que el valor se lo das vos”.

El lazo que mantiene con su ex esposa, Paula Garbesi, también fue un tema de conversación. Pinsón reveló que están separados hace once años, pero que mantienen una relación de mucho respeto. “Fue un momento único que pasamos los tres. Mi ex me cuidó mucho en este viaje”, expresó con sinceridad.

Emiliano Pinsón con su hija y ex esposa en París

Por último, Pinsón contó cómo la enfermedad repercute en su personalidad y las sensaciones que le genera este cambio en su vida. “Tengo mis vaivenes y mis caídas. A veces me llenan de halagos y llego a mi casa, me miro al espejo y estoy solo”, confesó. Al ser preguntado sobre cómo lleva esa soledad, respondió: “Bien en general, pero muchas veces me enojo conmigo mismo cuando no hago lo que tengo que hacer”. Y agregó que “me animo más a decir que no. Soy más sincero que antes”.

Demostrando su espíritu de lucha y perseverancia, el periodista concluyó: “Un par de veces sentí que no voy a poder en el trabajo, en la tele. Pero al final lo hago. Hay días malos en los que no se me entiende”.

MDP