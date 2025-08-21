Emilia Mazer se confesó: “Me falta enamorarme”

En una charla íntima con Héctor Maugeri en +CARAS, Emilia Mazer abrió su corazón sobre lo que significó cumplir 60 años, el vínculo con su hija y sus deseos personales. Con la misma honestidad que la caracteriza, la actriz de gran carrera en cine, teatro y TV reflexionó sobre el paso del tiempo, la felicidad y lo que aún siente pendiente en su vida: volver a enamorarse.

Los 60 años de Emilia Mazer

Durante la entrevista, la protagonista -junto a Julio Chávez- de la obra teatral La ballena cumplió 60 años en 2024 y reveló cómo decidió vivir su cambio de década: “Fue fuerte. Siempre hago festejos, pero esta vez lo quise pasar solo con mi hija. Nos fuimos a una casita en un árbol en las afueras de Buenos Aires”. Con una sonrisa, sumó: “Llovió mucho esa noche. En el camino compré sushi y una torta red velvet, la más rica del mundo”.

Emilia Mazer y Héctor Maugeri.

De esta forma, al llegar la medianoche, madre e hija compartieron un momento tan emotivo como íntimo: “Le dije: ‘Siento que estoy cayendo por un tobogán, es muy vertiginoso esto, agarrame fuerte’. Y nos dimos un abrazo”.

Además, contó que el temporal les impidió conectarse a internet y recibir los saludos de cumpleaños, lo que inesperadamente dio lugar a un instante revelador. “Ella estaba leyendo a Simone de Beauvoir y me dio uno de Cortázar. En ese momento pensé: mi mejor obra en estos 60 años es esta criatura”, expresó orgullosa.

Conmovida, Mazer expresó: “Sentí una gratificación muy grande que es muy difícil de expresar. Siento que mis 60 años están bien vividos y tengo motivos para estar feliz. Es lo único que me importa del paso del tiempo”.

Emilia Mazer confesó que quiere enamorarse

Profundizando lo anterior, la actriz reflexionó: “Cumplir 60 años fue un rayo de realismo porque el tiempo es más corto. Esa noche decidí que no tengo más tiempo para no ser feliz. No puedo dejar ninguna situación de la vida, de las que puedo decidir, robarme energía con las tonterías”.

En ese sentido, Maugeri le consultó si a esta altura tiene algo pendiente. “No, pero igual los hay, viste que uno tiene sus mandatos. Me falta enamorarme. Pero no pienso en tener una pareja, desde hace muchos años no tengo la ansiedad de que eso suceda”, respondió sincera.

"No tengo más tiempo para no ser feliz", aseguró en +CARAS.

Aunque asegura estar plena, la interprete dejó claro qué le gustaría encontrar: “Fantaseo con tener un compinche, un tipo gamba, piola, con humor, inteligente. Los he tenido, siempre la gente con la que me enganché tuvo algo de esa naturaleza”.

En su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Emilia Mazer compartió reflexiones profundas sobre sus 60 años, su rol como madre y la importancia de vivir sin perder tiempo en lo que no vale la pena. Con su habitual transparencia, la actriz dejó en claro que su mayor obra es su hija, aunque todavía sueña con un nuevo amor que le devuelva la complicidad y la alegría de compartir.

MDP