La escena de Casi Ángeles que predijo el futuro de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez y Gimena Accardi están en el centro de la atención pública tras comunicar el fin de su relación y los polémicos motivos que lo acompañaron. En medio del revuelo, una escena emitida en 2007 de la serie Casi Ángeles volvió a circular por su sorprendente predicción sobre el episodio de infidelidad que involucra a la actriz.

El fragmento, emitido hace más de quince años, se viralizó en redes sociales luego de que la presentadora admitiera que le fue infiel al actor. “En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Una parte de lo que se dijo sí es cierta”, comentó la actriz.

En la exitosa tira juvenil creada por Cris Morena, Nico Vázquez interpretaba a Nicolás Bauer, un arqueólogo idealista, mientras que Gimena Accardi daba vida a Malvina Bedoya Agüero, una mujer de carácter fuerte y pasado complicado. Fue durante las grabaciones de la serie que nació el vínculo entre ambos actores, que luego se trasladó a la vida real.

Pero en las últimas horas, una escena en particular, emitida en la segunda temporada, volvió a circular con fuerza por su contenido y por la coincidencia con los hechos actuales que aceleraron la separación de la pareja. En ese episodio, el arqueólogo enfrenta a su esposa por una infidelidad.

En el inicio se puede ver al personaje intentando minimizar la situación frente a su madre, Berta, interpretada por Julia Calvo. “No pasa nada, mamá. Cosas privadas”, dice visiblemente afectado. Pero segundos después, se quiebra y lanza una frase que hoy resuena con otro peso: “Soy un venado, soy una corneta. ¿Querés sacarte el abrigo? ¿Querés colgarlo?”

La tensión rápidamente creció cuando la madre de Nico Bauer, confundida, pregunta: “¿Qué le hiciste? ¿Qué te hizo?”. Y él responde sin vueltas: “¿No entendiste? Me metió los cuernos”. En su momento, la escena fue parte de una trama dramática que abordaba los conflictos amorosos entre los personajes, pero en la actualidad cobró otro sentido.

En las últimas horas, Gimena Accardi respondió los dichos de LAM (América), en su programa en OLGA, donde no esquivó el tema, mostrándose visiblemente afectada. “Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida”, comentó.

De esta manera, la escena de Casi Ángeles se convirtió en material de análisis para los fanáticos, que no tardaron en señalar la coincidencia entre la ficción y la realidad. En redes sociales, el video fue compartido con comentarios que destacaban lo “profético” del guion que realizaron en la novela de Cris Morena.

Nico Vázquez y Gimena Accardi dejaron una huella en Casi Ángeles, tanto por sus personajes como por el vínculo que nació detrás de cámara. Hoy, en medio de la polémica marcada por la separación y la confirmación de una infidelidad, una escena de la ficción emitida en 2007 vuelve a cobrar relevancia por una predicción sobre su relación.

