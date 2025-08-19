Un 4 de enero de 2010 fallecía Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, el Gitano, una de las voces más importantes de la historia argentina. A 80 años de su nacimiento, Olga Garaventa, la última y única esposa del cantante, abrió su corazón en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS, donde reveló cómo fueron los últimos años del ídolo, marcados por la enfermedad y una lucha constante contra las secuelas de su adicción al tabaco.

Sandro había enfrentado durante años graves problemas respiratorios. Su adicción al cigarrillo lo llevó a sufrir reiteradas internaciones en terapia intensiva, depender de broncodilatadores, medicamentos y, más tarde, tubos de oxígeno que lo acompañaron en su vida cotidiana. Incluso, antes de que su voz se apagara definitivamente, se sometió a un trasplante de pulmón y corazón.

Sandro, una de las leyendas de la música argentina.

La cirugía se concretó de manera exitosa, pero días después la batalla se complicó: la aparición del germen Acinetobacter baumannii empeoró su cuadro clínico y, finalmente, su vida se apagó a los 64 años.

Olga Garaventa reveló cómo fueron los últimos días de Sandro

Olga Garaventa, quien lo acompañó hasta sus últimos suspiros, relató en +CARAS cómo eran los días de Sandro en medio de la enfermedad. “Se bañaba con oxígeno y se cansaba hasta de ponerse shampoo en la cabeza. Yo estaba permanentemente con él, porque me daba mucho miedo dejarlo solo”, confesó.

La rutina estaba atravesada por la dependencia al oxígeno. “Necesitaba oxígeno las 24 horas. Tenía oxígeno en toda la casa. Iba caminando con una bigotera de 20 metros”, recordó con crudeza.

Roberto Sánchez Ocampo, Sandro, falleció un 4 de enero de 2010.

El miedo a quedarse sin oxígeno marcaba también las noches. “Tuvimos que comprar el generador de oxígeno porque de noche tenía temor de que se terminara. Yo me entredormía porque pensaba que si me llegaba a dormir y él se quedaba sin oxígeno… Hacía un ruido terrible, pero nos acostumbramos”, explicó.

En diálogo con Maugeri, Olga también reveló que Sandro era plenamente consciente del origen de su enfermedad. “No se enojaba por su enfermedad. Él decía: ‘Este daño me lo hice yo’”, compartió.

Olga Garaventa fue la última y única esposa de Sandro.

El artista, sin embargo, había postergado durante años los estudios médicos necesarios. “Él sintió temor, él decidió vivir pero ya era tarde. Se hizo el trasplante de corazón y pulmón a los 63 años, cuando en realidad se realiza hasta los 52”, concluyó Olga.

El recuerdo de Olga Garaventa en +CARAS junto a Héctor Maugeri no solo permite comprender el drama de salud que atravesó Sandro en sus últimos días, sino también rescatar la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad y el amor incondicional de la mujer que lo acompañó hasta el final. A 80 años de su nacimiento, el Gitano sigue vivo en la memoria colectiva como uno de los grandes ídolos de la música popular.

MDP