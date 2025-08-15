Fernando Burlando confirma que lanza su propio partido político: “Que este país salga adelante”

Fernando Burlando, uno de los abogados más mediáticos y reconocidos de la Argentina, confirmó por primera vez y en exclusiva para +CARAS que lanzará su propio partido político. Con la ambición de disputar las próximas elecciones legislativas y, a futuro, aspirar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el letrado dio la primicia en una entrevista íntima con Héctor Maugeri.

El salto de Fernando Burlando: de la abogacía a la política

Nacido en La Plata y con 60 años de edad, Burlando cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el mundo jurídico, donde encabezó casos de gran repercusión nacional e internacional. Representó a los padres de Fernando Báez Sosa, asesinado por ocho rugbiers en Villa Gesell; a Dalma y Gianinna Maradona en la causa por la muerte del ídolo argentino; y a la exmodelo Julieta Prandi, quien denunció a su exmarido Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género, logrando recientemente una condena de 19 años de prisión.

Fernando Burlando junto a Héctor Maugeri en el set de +CARAS.

En los últimos años, su figura trascendió el ámbito judicial para instalarse como personaje público, con presencia en medios y una fuerte llegada popular. En lo personal, hace más de una década está en pareja con la modelo e influencer Barby Franco, con quien tiene una hija, Sarah. Tiempo atrás había mencionado su interés por la política y en esta entrevista lo reafirmó: “Me encantaría ser gobernador de la provincia y presidente, todavía no lo descarto”.

El nacimiento de un espacio propio

Durante la charla con Maugeri, Burlando reveló que está preparando un equipo para lanzarse seriamente a la política con un espacio propio. “Es un verdadero proyecto dedicarme a la política”, aseguró. Al ser consultado sobre el lanzamiento oficial, confirmó: “Ya voy a lanzarlo. Estamos trabajando. Es un partido propio que está habilitado para poder competir y la elección que vamos a disputar es candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires”.

“Vamos a disputar las elecciones a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires”, anunció Fernando Burlando.

El famoso abogado detalló que este es solo el primer paso en una hoja de ruta más ambiciosa: “Aspiro a que el país salga adelante. Si en este primer paso nos va bien, después seguiría la de Gobernador”. Aunque aclaró que la presidencia no está en su horizonte inmediato, no descartó que sea una meta a futuro.

Fernando Burlando: “No descarto ser presidente de los argentinos”.

En un tono más reflexivo, Burlando expresó: “En esta etapa de mi vida lo que más debo hacer es agradecer. Mi país me dio absolutamente todo, mucho más de lo que aspiraba. Fue muy generoso, empezando por la educación”.

De esta forma, Fernando Burlando confirmó en +CARAS que lanzará su propio partido político. Enfocado en competir en las próximas elecciones legislativas, será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Con un capital simbólico construido en años de exposición pública y una red de contactos que abarca desde el mundo judicial hasta el mediático, el abogado se dispone a asumir un nuevo rol: el de político.

MDP