Alejandro Awada reveló cómo está hoy su relación con su hermana, Juliana Awada: "Hace un tiempo que no la veo"

Alejandro Awada y su hermana Juliana a pesar de llevar vidas completamente distintas, mantienen un sólido vínculo de hermanos. Los hijos de Abraham Awada y Elsa Esther Baker, con la llegada de la adultez, siguieron senderos distintos, pero nunca dejaron de formar una única familia.

Recientemente Alejandro Awada en diálogo con una revista dio su opinión sobre su hermana y admitió que un fuerte vínculo familiar los une. A pesar de que en un principio él no habría tenido la mejor relación con su cuñado, el tiempo logró limar las asperezas.

Alejandro Awada aclaró cómo sigue su vínculo con Juliana Awada

Cómo está hoy la relación entre Alejandro Awada y Juliana Awada

Alejandro Awada ya en enero de este año fue cuestionado acerca de su vínculo con su hermana. El actor que mantiene un perfil bajo, dialogó con El Destape y admitió que al principio su relación con la pareja de su hermana, Mauricio Macri, fue conflictiva debido a sus diferencias ideológicas.

“Opiné en un momento de su marido, no fue una opinión valiosa de mi parte. Pero ella (Juliana) en ningún momento me cuestionó y al poco tiempo nos abrazamos. Es una mujer que adoro que quiero mucho, y conmigo siempre se porta de manera sensacional”, describió el amante de las tablas sobre la ex primera dama.

“Cuando me enteré que Juliana estaba saliendo con Macri y nos invitaron a la quinta de él, ahí estaba yo viendo para dónde agarraba. Nunca hablé con Juliana de algo vinculado a la política”, aseveró el hermano de la empresaria textil.

Sin embargo, este sábado 29 de marzo el actor volvió a referirse a su vínculo con su hermana en diálogo con Pronto. “No puedo no preguntar por Juliana, tu hermana. Desde que no es primera dama, ¿Se ven más seguido? ¿Se sienten más hermanados?”, preguntó Susana Elena Ceballos.

Alejandro y Juliana Awada

A lo que rápidamente, el profesional del teatro, respondió con contundencia. “Hace un tiempito que no la veo, pero me siento más hermanado que nunca, una mujer que amo desde todo punto de vista”, expresó.

En paralelo Alejandro se encuentra haciendo funciones en el Multiteatro de Avenida Corrientes con su obra "Match for love", y debido tanto a sus responsabilidades laborales como a la distancia se le dificultaría mantener la cercanía con su hermana.

Alejandro y Juliana Awada

Alejandro Awada contó cómo está hoy su relación con su hermana, Juliana Awada y reveló que no la ve hace tiempo. Sin embargo, el vínculo de los hermanos aún permanecería sólido pese a las distancias físicas.

C.G.