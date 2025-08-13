Mora Godoy se identificó con Julieta Prandi y comparó a Los Romay con Claudio Contardi: “Te llevan puesta"

En su reciente paso por +CARAS, la embajadora del tango en el mundo, Mora Godoy, habló sin filtros del conflicto millonario que mantiene con su exesposo, Diego Romay, por la pérdida de los derechos de autor de su obra más emblemática, Tanguera. La artista aseguró que fue víctima de un abuso de poder y una traición que aún hoy le provoca un profundo dolor.

La bailarina hizo un paralelismo con el caso de Julieta Prandi contra su exesposo, Claudio Contardi, cuyo juicio comenzó el pasado 6 de agosto. En 2021, la modelo lo denunció por diversos tipos de violencia, entre ellos abuso sexual con acceso carnal. Godoy confesó que, al igual que Prandi, atravesó un proceso de despojo y manipulación que la dejó desprotegida y sin respaldo legal.

En +CARAS, Julieta Prandi detalló sobre el infierno que vivió con Claudio Contardi.

El conflicto con Romay comenzó en 2020 y continúa en curso. Según denunció, él registró Tanguera a nombre de una sociedad uruguaya cuya titular es la madre de Romay. Lo que resultó en pérdidas de millones de dólares para la artista pero, sobre todo, la despojó de los derechos de una obra que ella ideó, protagonizó, dirigió y coreografió. “Lo que hicieron es un delito, pero yo fui muy inocente”, afirmó y reconoció.

“Yo no tenía abogados en ese momento, eran solamente ellos, estaba completamente sola y confiando en la persona que estaba conmigo”, explicó.

"Diego Romay me echó de Tanguera, de mi propia obra", aseguró Mora Godoy en +CARAS.

Con más de 18 años en cartel y presentaciones en los escenarios más prestigiosos del mundo, Tanguera fue un éxito internacional que recaudó millones de dólares. Sin embargo, Godoy asegura que no recibió lo que le correspondía y que, incluso, fue apartada de su propia creación: “Lo más doloroso es que Diego Romay me echó de Tanguera, de mi propia obra. No podía ir a los estrenos en el mundo”.

Mora Godoy se identificó con Julieta Prandi

Sobre su identificación con el caso de Prandi, expresó: “Yo veo lo de Julieta Prandi y me identifico. A veces uno, dentro de lo que le está pasando —abuso de autoridad, económico y todo— no entiende y no lo ve. Te lleva muchos años y mucho dolor. De hecho, el dolor lo tenés y te desgarra por dentro porque Tanguera era mi hija”.

La artista apuntó directamente contra la familia Romay: “Los Romay son una familia de mucho poder, están asesorados de otra manera y te llevan puesta. No les importás, esa es la realidad”. Pese a todo, Godoy remarcó que su autoría es incuestionable: “Pero Tanguera es mío y todo el mundo sabe que es mío. No existe persona en Argentina que no lo sepa”.

Mora Godoy: "Tanguera es mío y todo el mundo sabe que es mío".

Ante la pregunta de Héctor Maugeri sobre por qué Romay tendría un conflicto personal con ella, respondió: “Me debe más él una charla. Debería darme una explicación. No tengo problema en hablar, pero me gustaría poder decirle algunas cosas que no sé si está capacitado para entenderlas. Me lo crucé en un café y fingió demencia”.

De esta forma, durante su paso por +CARAS junto a Héctor Maugeri, la galardonada artista reflexionó sobre la lucha por sus derechos, expresó su apoyo a Julieta Prandi y otras mujeres que atraviesan situaciones similares y reafirmó que Tanguera siempre será parte de su historia personal y profesional.

MDP