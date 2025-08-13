Cristina, la mamá de Julieta Prandi, rompió el silencio tras la condena a Claudio Contardi: "Estuvimos cinco años incomunicados con ella"

La relación de Julieta Prandi con su familia es muy compleja. Durante su matrimonio con Claudio Contardi, ella estuvo alejada de todos sus seres queridos. Tras separarse, la actriz confirmó que todos tenían versiones diferentes de las razones de su lejanía, y que eso provocó que luego intentaran volver a reencontrarse. Cristina Cavallero y Eduardo Prandi, los padres de Julieta, no dudaron en pasar tiempo con ella y sus nietos que no habían llegado a conocer durante los primeros años. Tras este sufrimiento, y con la condena del empresario, la mujer habló en los medios de comunicación y expresó su felicidad por el fallo.

Julieta Prandi y su familia

La palabra de Cristina, la mamá de Julieta Prandi: "Estuvimos cinco años incomunicados con ella"

Tras haber denunciado alrededor del 2020, y de un juicio que duró casi una semana, Julieta Prandi obtuvo la justicia que esperaba. Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí" en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate, Campana. Al momento de decir el fallo, estaban presentes los padres de Prandi, junto al fiscal, mientras que la actriz recién llegaba al recinto.

Julieta Prandi, Cristina Cavallero

Según contó Cristina, la mamá de Julieta, al escucharlo, abrazó a su esposo y se largó a llorar de la emoción. Seguido a esto, recibieron a Julieta, quién se había quebrado y descompensado por las emociones sentidas. En Lape Social Club (América), Cavallero se acercó al movilero y rompió el silencio, agradeciéndole a Dios y a la Justicia. "No lo puedo creer. Ahora, a seguir adelante, a disfrutarla a ella y a los nenes, que deben estar mal por todo este trayecto, pero ya está. Es un proceso terminado", expresó.

De esta manera, recordó lo que Contardi les hizo vivir, al alejarlos de su hija. "Estuvimos 5 años incomunicados con Julieta. No sabíamos que ella vivía en un country, pensábamos que vivía en Martínez. Nuestra versión era: 'Julieta se olvidó de nosotros, no nos quiere'. La pasamos muy mal. Y, a todo esto, Julieta pensando: 'Mis papás no me buscan'. Fue un secuestro", expresó conmovida. Sin embargo, aseguró que, al ser creyente, le pidió a los santos y a Dios para que su hija volviera a su casa, y, dos días más tarde de un viaje, ella los llamó.

A partir de este día, nunca más se separaron. Julieta Prandi vivió toda la separación de Claudio Contardi junto a sus hijos y a su familia, con quien estuvo incomunicada durante años. Finalmente, la Justicia estuvo a su favor y condenó al empresario a 19 años de prisión. Sus papás estuvieron durante todas las audiencias del juicio y muchos expertos aseguraron que sus testimonios fueron claves para entender el maltrato que vivió la actriz y su lejanía forzada con su familia.

A.E