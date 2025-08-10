Así es “Yo tendría que estar muerta”, la novela de Julieta Prandi inspirada en su historia con Claudio Contardi

Julieta Prandi es autora de la novela “Yo tendría que estar muerta”, una ficción basada en hechos reales que narra la historia de Lucía, una conductora de televisión que inicia una relación con un hombre que le promete una vida de ensueño, pero que pronto se convierte en su peor pesadilla. A través de este personaje, la autora aborda la violencia de género y sus consecuencias emocionales, reflejando una problemática que atraviesan miles de mujeres en el mundo y que incluso atravesó ella misma durante su relación con Claudio Contardi. “Yo me siento identificada”, dijo Prandi en una ocasión mientras hablaba de la protagonista de la novela.

Julieta Prandi

“Yo tendría que estar muerta”: el libro escrito por Julieta Prandi

En la trama, Lucía es astuta, sagaz, brillante y querida por todos. Su carrera alcanza un momento decisivo cuando es nombrada conductora del noticiero estrella del Prime Time. Ese mismo día descubre que está embarazada de un hombre al que conoce desde hace poco y por el que no está segura de sentir amor. Los fantasmas de abandono y maternidad fallida que la acompañan desde la juventud vuelven a aparecer, obligándola a tomar decisiones determinantes.

Pese a las dudas, decide formar una familia. Con el tiempo, comienza a abandonar su carrera, sus vínculos y su independencia. Sin que lo advierta, convive con un psicópata que la conduce al límite. Con determinación, luchará por descubrir la verdad y protegerse a sí misma y a sus hijos, enfrentando su pasado y defendiendo su vida. La historia también visibiliza la violencia silenciosa que se ejerce cuando se pretende controlar lo que una persona hace, viste, piensa o siente.

Julieta Prandi

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró el libro de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres. El acto se realizó en la Biblioteca del Palacio Legislativo y contó con la presencia de la diputada y autora del proyecto, Aldana Crucitta; las escritoras Marcela Citterio y Carolina Parmo, de la editorial The Orlando Books; y la propia Julieta Prandi.

Durante el evento, la diputada destacó el valor de la novela como herramienta para visibilizar y dar voz a quienes sufren violencia de género. Prandi agradeció el reconocimiento, relató los años de sanación que implicó escribir el libro y expresó su deseo de que sirva como ayuda para que otras mujeres identifiquen y detengan a tiempo situaciones de violencia psicológica, física, económica y emocional.

Dónde conseguir “Yo tendría que estar muerta”, el libro de Julieta Prandi

En Yenny (El Ateneo), el libro está disponible por $36.500,00. Librería Sudestada también ofrece el libro al mismo precio, con envío gratis. Cúspide y Librerías El Aleph lo tienen disponible por el mismo precio, con envío gratis. Colabo Libros ofrece una edición firmada por la autora, aunque actualmente está sin stock. Además, The Orlando Books tiene el libro en preventa por $26.67 USD, aunque, de momento, también está agotado.



Julieta Prandi, nacida en 1981, desarrolló una extensa carrera como modelo, actriz y conductora. Con la publicación de "Yo tendría que estar muerta", en 2023, sumó su voz activa a la defensa de los derechos de las mujeres y a la lucha contra la violencia de género.

