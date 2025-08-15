Fernando Burlando reveló a qué se dedicaba antes de ser abogado: “era intenso”

Durante una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS, el reconocido abogado Fernando Burlando sorprendió al recordar una faceta poco conocida de su vida: antes de convertirse en uno de los letrados más mediáticos y respetados de la Argentina, fue guardavidas.

Los veranos intensos en Pinamar

A los 18 años trabajaba como bañero en las playas de la costa atlántica. Con nostalgia, recordó: “Me acuerdo de esa foto, estaba trabajando en Pinamar. Teníamos un grupo de guardavidas que éramos amigos, con muchos sigo en contacto. Salíamos a nadar de noche”.

Fernando Burlando antes de ser abogado fue guardavidas.

Con picardía, Maugeri le preguntó qué recuerdos guardaba de esa etapa, y Burlando confesó entre risas: “Me iba bien en esa época”. Al profundizar, dio a entender que no solo se trataba de su trabajo, sino también de la atención que recibía de las mujeres. Sin embargo, aclaró: “Es el mito de que al guardavidas todos le levantan la mano”.

Ante la pregunta de si salía con muchas mujeres, respondió con una sonrisa: “En esa época de bañero era todo lo que se podía. Eran veranos intensos”. Con cariño y gratitud, también recordó a un gran amigo, con quien compartió aquellos años de juventud: “Con Ricardo, que es un compañero de la vida, realmente la pasábamos muy bien. Él fue el responsable”.

Su presente, la estética y la salud

Ya en el presente, Burlando destacó que mantiene hábitos de entrenamiento que lo ayudan tanto en lo físico como en lo emocional: “Me cuido y entreno mucho, me ayuda a la salud mental”. En contraste, habló de su pareja, la modelo Barby Franco, madre de su hija Sarah: “Barby no se cuida. No tiene ningún tipo de reparo para nada. Ni con la comida, no entrena, no tiene problema. Y tiene una silueta impecable. Uno que no tiene la misma genética que ella, algún desliz tengo”.

En cuanto a su estética personal, el abogado de Julieta Prandi no dudó en revelar cuáles son sus prendas y complementos favoritos: “Tengo muchos trajes negros, son como mi mameluco de trabajo. Casi todos de una misma marca. Tengo muchos”. Además, confesó una de sus grandes pasiones: los zapatos. “Con los zapatos yo tengo un gran amigo que es Ricky Sarkany. Tengo una debilidad por él y su familia. Está presente siempre. Él me hace los zapatos”.

De esta manera, Fernando Burlando sorprendió al revelar que antes de ser abogado fue guardavidas. Con recuerdos de aquellos “veranos intensos” en Pinamar, habló de su juventud, de su presente junto a Barby Franco y de sus gustos personales en moda y entrenamiento.