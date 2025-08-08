La Justicia prohibió que Claudio Contardi salga del país: piden 50 años de prisión para el ex esposo de Julieta Prandi

Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi, no podrá salir del país por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana. La medida se tomó en el marco de la etapa final del juicio en el que enfrenta cargos por abuso sexual. La querella, encabezada por Fernando Burlando y Javier Baños, pidió 50 años de prisión, mientras que el fiscal Cristian Fabio solicitó 20 años y la detención inmediata del imputado.

La audiencia comenzó cerca del mediodía y estuvo marcada por los alegatos de las partes y las últimas palabras del acusado. Contardi escuchó en silencio las exposiciones. Luego fue el turno de Julieta Prandi, quien declaró: “Lo único que pido es justicia. Ya no la pido por mí, sino por todas las que represento. Somos muchas las víctimas de violencia de género que no nos animamos a denunciar por miedo a la humillación”.

Julieta Prandi durante el juicio

La Justicia pidió 50 años de prisión para Claudio Contardi

Burlando señaló que “todo esto tiene que ver con lo que generan los episodios de violencia. Son cicatrices que nunca terminan de curar. Julieta fue sometida, abusada, violentada” y agregó: “Esto nos tiene que dejar algo para mejorar el sistema, porque hay infinidad de ‘Julietas Prandi’ en el país que todavía siguen durmiendo con sus atacantes”. El abogado informó que también solicitaron un botón antipánico y un control exhaustivo para la seguridad de Prandi y su familia. “Se pidió una prohibición de salida del país para Contardi, que durará hasta que se conozca la sentencia”, precisó.

Según la acusación, los hechos denunciados ocurrieron entre 2015 y 2018, período en el que la fiscalía describió una relación marcada por violencia física, amenazas y daños psicológicos graves. La investigación comenzó en 2021 a partir de la denuncia de Prandi, con intervención de la UFI N° 4 de Escobar.

Durante la tarde, Baños reiteró el pedido de prisión preventiva por considerar que la libertad de Contardi representaba un riesgo para la denunciante y sus hijos, pero el tribunal rechazó esa medida. Lo que sí se renovó fue la restricción de acercamiento a menos de 300 metros de Prandi.

La defensa, a cargo del abogado Claudio Nitzcamer, solicitó la nulidad del proceso y la absolución del imputado. La sentencia para Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, será leída el próximo miércoles a las 11 de la mañana.

F.A