Así fue el momento en que Karen Reichardt, la exvedette, firmó su postulación para ser candidata de La Libertad Avanza

Karen Reichardt sorprendió al unirse al mundo político. Reconocida en los 90 por sus participaciones en programas como Peor es nada, la exvedette dejó atrás el humor picaresco y el brillo mediático para alinearse con el espacio de Javier Milei. El momento de su firma para postularse como candidata de La Libertad Avanza fue compartido exclusivamente para CARAS.

Karen Reichardt firmó su postulación para ser candidata de La Libertad Avanza

El registro la muestra en un entorno formal, bolígrafo en mano y a punto de firmar un documento que la colocaría como segunda en la lista de candidatos a diputados bonaerenses, detrás de José Luis Espert.

Fanática de River Plate y defensora declarada de los animales, Reichardt afirma que estas pasiones marcaron su vida personal y laboral. Sin antecedentes en militancia sostenida ni cargos públicos, su nombre aparece como una apuesta distinta dentro del armado libertario. Más allá de su perfil como actriz y conductora, durante siete años estuvo al frente de Fanáticas, el primer programa de televisión sobre fútbol conducido por mujeres, que obtuvo una nominación al Martín Fierro. Un proyecto que, según ella, combinó dos de sus grandes pasiones: el deporte y la comunicación.

Karen Reichardt

Actualmente, la conductora está al frente de Amores Perros en la TV Pública, un ciclo sobre cuidado y adopción responsable de animales. El programa, que debutó en América TV en 2015, regresó este año a la pantalla estatal. Aunque solía asegurar que financiaba sus proyectos, esta vez reconoce apoyo externo, un punto llamativo frente a su postura contraria al sostenimiento de producciones culturales con fondos públicos.

En redes sociales, Reichardt se muestra entusiasta con la gestión de Milei. Celebra políticas, elogia al vocero Manuel Adorni y sostiene que desde diciembre “todo mejoró”. El aniversario del gobierno lo festejó con una frase que dejó huella: “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza”.

En el entorno libertario afirman que su inclusión en la lista busca ampliar la llegada a un electorado popular y mediático. La imagen de la firma Karen Reichardt, con la que sella este nuevo rumbo, marca el inicio de una etapa que la llevará de los estudios de televisión a la arena política.

F.A