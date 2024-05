Flor Vigna visitó el programa de Héctor Maugeri, +Caras, y, en una entrevista exclusiva, habló sobre su relación con Luciano Castro, su ex pareja, la infidelidad y confesó que tuvo algunas actitudes difíciles de perdonar.

La cantante está en el centro de la escena pública tras su separación con Luciano Castro y el lanzamiento de su nueva canción “Fui feliz”. Además, recientemente se confirmó que el actor tiene un romance con Griselda Siciliani, después de terminar casi tres años de relación con Flor Vigna.

Flor Vigna contó que Luciano Castro se mandó algunos mocos

Durante la entrevista, Flor Vigna, que en la actualidad está dedicada plenamente a su faceta artística, se animó a cantar en vivo unas líneas de su nueva canción y explicó cuales fueron las razones que la motivaron a componerla. “La escribí apenas me separé y realmente te pasa que decís: ‘fui feliz’”, confesó en el living de +CARAS.

Sin dar detalles específicos, soltó sobre su ex pareja: “Lucho tuvo la grandeza de contarme cosas fuertes, pero a mí me costó mucho perdonarlo. Lo perdoné y por suerte se terminó”.

Flor Vigna en los estudios de CARAS TV

Para tener claridad sobre a qué hacía referencia con esas palabras, Héctor Maugeri le consultó si una de esas cosas que le contó fue que estaba con Griselda Siciliani. Allí, la bailarina aclaró y lanzó una frase picante: “Cuando estábamos en pareja, Luciano se mandó algunos mocos”.

En sintonía, durante la charla el conductor +Caras le preguntó: “¿Es cierto que Luciano te llamó para tomar un café y contarte que estaba con Griselda antes de que saliera a hablar con la prensa?”. En ese momento, Flor agregó: “No, pobre, no le salieron muy bien las cosas, se mandó algunos cagadones. Todo verifica que nuestra historia tenía que terminar y empezar la de ellos dos".

“¿Perdonas la infidelidad?”, indagó Maugeri. Flor, con sinceridad, respondió: “A esta altura de mi vida, no perdonaría una infidelidad. Tengo amigas casadas y con hijos que lo han hecho, pero yo no podría. Una amiga me explicó por qué lo hizo y me partió el corazón”.

Flor Vigna en +CARAS

La cantante, sensibilizada por este tema, expresó su deseo: “A mí me gustaría que me den el mismo amor que doy yo, que es un amor sincero”. Además, aclaró que no está preparada para sostener una relación abierta: “A mí me gusta el amor romántico”.

