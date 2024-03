Flor Vigna estuvo en el centro de atención tras su pública separación de Luciano Castro y el lanzamiento de su nueva canción. Ahora, la cantante volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales su rotundo cambio de look.

Con una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram, Flor mostró su nuevo corte de pelo y escribió: "Cambio por el uno, Cristian Rey. Estoy muy feliz con todo el apoyo a Puedo solita. Voy a estar a full reposteando, vale todo. Bailar, cantar, maquillarse y lo que más les guste. Usen este audio y etiquétenme en sus reels y/o tiktok así los encuentro".

Flor Vigna antes de su cambio de look.

Vigna dejó atrás su larga cabellera y lució en su posteo un nuevo look súper corto. A pesar del gran cambio, la cantante decidió mantener su color de los últimos tiempos, el colorado anaranjado.

En menos de 24 horas la nueva publicación de Flor Vigna cosechó más de 64 mil "me gustas" y muchos comentarios alagando el nuevo cambio. Por otro lado, algunos de sus seguidores asociaron el corte de pelo con su reciente separación con Luciano Castro.

Cómo está Flor Vigna tras su separación de Luciano Castro

Tras el lanzamiento de "Puedo Solita", su nueva canción, la cantante confesó: “En lo personal estoy bien, estoy como cualquier persona que se separa... como que tu mundo empieza de vuelta y sos vos el dueño de resignificarlo. Estoy muy decidida a darlo todo por la música y esta productora que formé".

Por último, Flor Vigna aclaró que no cree volver con Luciano Castro: "Yo creo que no hay chance, un poco lo explico en la canción, pero creo que a veces uno es débil y cuando terminás bien decís ‘bueno, ¿por qué no?’ Y nosotros sabemos por qué no y son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, de estar mejor, es aceptar no estar juntos".

J.C.C