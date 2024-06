Florencia Peña visitó los estudios de Caras TV y fue la invitada especial de +Caras, el ciclo de entrevistas a celebridades conducido por Héctor Maugeri, que ahora también se transmite por Net TV. Durante la íntima conversación, la icónica actriz reveló detalles de su vida privada y explicó por qué es la artista que es hoy, especialmente debido a la relación con su padre.

La célebre actriz argentina es hija de Norma Finoli y Julio Peña, de quienes se sabe poco. Aunque, según cuenta, recibió de ellos una educación con valores tradicionales. Flor, una mujer que disfruta la libertad en todas las facetas de la vida, destaca que el vínculo con sus padres fue muy complejo y que implicó superar la inflexibilidad y la incomprensión por parte de ellos.

La relación con sus padres

Con sinceridad, describió: “Mis viejos eran hermosos como padres. Siempre fueron de tener su mirada puesta en mí, pero eran muy estructurados. Tuve la bancada de ser artista, pero no la del riesgo, y yo siempre fui de correr riesgos. Tuvieron que aceptar que yo era distinta a lo que habían planeado”.

Respecto a la relación con su padre, Julio, quien falleció a causa de un cáncer terminal en 2020, la actriz relató una anécdota decisiva que le permitió sanar el vínculo entre padre e hija. “Cuando mi papá se estaba yendo, yo estaba haciendo Cabaret. Vino a verme. Entró a mi camarín, me abrazó muy fuerte y lloramos mucho juntos porque sabíamos que era la última vez que me iba a ver”, contó, al borde de las lágrimas. “‘Ahora entendí, vas a estar bien’, me dijo. Le costó 40 años darse cuenta de que mi independencia no era algo malo, sino algo bueno”.

Maugeri comentó: “Ver a esta mujer que necesita la aprobación y el cariño del padre, habiendo recorrido todo, no es lo mismo que un padre o madre te abrace y te diga 'vas bien'”. “Por eso, yo soy esa clase de madre”, respondió Peña, explicando que procura enseñar a sus hijos desde el acompañamiento y la libertad.

Flor Peña y Héctor Maugeri

Reflexionando sobre los valores tradicionales que tuvieron sus padres, agregó: “Esa frase, ‘dale que vas bien, te banco’, es difícil de recibir en la generación de nuestros padres. Yo sé que fuimos víctimas de víctimas. Ellos también eran criados con una educación mucho más miedosa y estructurada”.

Describiéndose a sí misma, expresó: “Me convertí en una topadora, siempre fui una mina de ponerle acción al deseo. Mis padres se preguntaban: ‘¿Qué pasó con la Florcita?’”. Además contó que su papá cariñosamente la llamaba “Flopitilla” y “Tutiti”.

La historia de la sanación

No obstante, la icónica actriz y comunicadora confesó que a través de una médium logró comunicarse con su padre. Gracias a esta experiencia espiritual, Flor Peña pudo saldar las diferencias con su progenitor y realizarse como artista. “No sabés lo que me sana, el momento tan pleno que estoy viviendo. Creo que soy la artista que soy porque tengo una conexión con mi papá que no había tenido cuando estaba vivo”, compartió en el living de +Caras.

Familia de Flor Peña

Visiblemente emocionada, contó: “Mi papá me dio tiempo de despedirme de él cuando se enfermó. Porque, según los médicos, él iba a durar tres meses y duró dos años. En ese tiempo, pudimos sanar muchas cosas”. Y agregó: “No dejó de ser el papá de siempre, con sus miedos. Entonces, él lloraba. ‘¿Cómo voy a abandonarlas?’, decía. ‘No nos abandonás, papá, vas a estar en otro lado cuidándonos. Vas a ser más feliz y no vas a tener estos dolores terribles’, le decía yo”.

“Cuando empecé a conectar con él, lo primero que me dijo, a través de la médium, fue que me seguía cuidando. Esa cercanía que hoy siento con mi papá, donde me dice que estoy haciendo las cosas bien, corrobora algo que siento internamente”, relató.

La actriz, que dio vida a ‘Moni’ Argento, de 49 años, hizo un balance de su historia y explicó: “Yo no le hago daño a nadie siendo como soy, por eso siento que lo estoy haciendo bien. Si estuviera dañando a alguien, no lo estaría haciendo bien. Eso no es la libertad. Ser libre es hacer lo que quieras con tu vida, sin hacerle daño a los demás”.

Reflexionando sobre la educación de sus hijos, Peña añadió: “Siento que estoy criando bien a mis hijos. Aunque seguramente tengan cosas que reclamarme, yo no he cometido errores estructurales que tengan que ver con no dejar ser. Cuando de niño no te dejan ser, te convertís en un adulto complicado”.

Por último, admitió que, a pesar de que sus padres “no le hicieron fácil el camino”, está agradecida porque hoy es la persona que es gracias a haber tenido que sobreponerse a ellos. “Hoy mi madre es mi fiel compañera. Es la primera que me regala algo para el camarín, la que me hace la primera devolución”, concluyó.

MDP