Florencia Peña, comediante y actriz icónica de la televisión argentina, fue la invitada de este jueves que respondió todas las consultas de Héctor Maugeri, conductor del segmento de entrevistas.

En su infancia, la actual pareja de Ramiro Ponce de León fue al Material Ter Admirabilis Schoenstatt, colegio alemán y religioso al que solamente asistían mujeres. Alli, reconoció que sufrió lo que hoy en día se denomina bullying y que en su época no se identificaba como tal.

Durante el repaso de su niñez y adolescencia, el director de la Revista CARAS interrogó acerca del motivo por el cual Florencia no tiene vínculo con la religión y ella respondió: "Me peleaba mucho contra los mandatos religiosos. De hecho, no soy religiosa. Creo en el universo, la energía más allá de nosotros y en lo tangible. No creo en el Dios católico".

En este mismo sentido, reconoció que de pequeña era muy rebelde y extrovertida. Por ello, sus padres creían que ir a un colegio católico podía ayudar a que su comportamiento fuera un poco más correcto. Además, remarcó que actualmente si un hijo no quiere ir a determinado colegio no va y durante su infancia no se podía elegir.

"Yo no entendía tanta rigidez, no me hacía bien. Me rebelaba mucho, pero de contestar y no de escaparme o cosas así. Si preguntaba mucho a las maestras, cuestionaba y decía: 'No estoy de acuerdo'", expresó sobre su desenvolvimiento en el colegio religioso al que iba.

Florencia trabaja desde sus 7 años y en una ocasión tuvo la oportunidad de compartir con 'Minguito', histórico comediante, cuando rondaba los 11 años. Esto llevó a que sus compañeras la observen de una manera extraña, por lo que confesó: "Mirando para atrás veo que fuerte que fui. Mis compañeras me veían cómo alguien extraño, en un contexto raro".

Florencia Peña y el trabajo con Diego Torres y Adrián Suar

Desde sus comienzos en la televisión se podía vislumbrar que sería toda una estrella y se desarrollaría durante toda su vida en el ambiente. Su performance y talento es de tal magnitud que era buscada por todos lados. A los 13 años, tuvo la chance de estar dentro del elenco de un programa con el cantante y el actor.

"A los 13 entré en un programa que se llamaba 'Los otros y Nosotros' con Dieguito torres y Adrián Suar, también Gloria Carrá. Era un producto de Rodolfo Ledo, se veía mucho", comenzó Florencia Peña en referencia a su participación dentro de la tira que marcó mucho en su adolescencia.

Ante la atenta mirada y escucha de Héctor Maugeri, conductor de +CARAS, contó que fue la etapa en la que más sufrió cargadas debido a la exposición que tenía. "Hacía mucho rating, yo estaba empezando el secundario y ahí sentí más el bullying", sentenció la actriz en la pantalla de CARAS TV y Net TV.

