La actriz y modelo Flor Torrente visitó los estudios de Caras TV y mantuvo una entrevista a corazón abierto con Héctor Maugeri en +Caras. Durante la charla, la hija de Araceli González reflexionó sobre su presente y recordó algunos de los momentos más difíciles que atravesó en su vida.

Un dolor que marcó la juventud de Flor Torrente

A los 18 años, Torrente se enfrentó a un período especialmente complicado tras la separación de Adrián Suar y su madre, Araceli González, y también tras su ruptura con el actor Nicolás Cabré. La conjunción de estas experiencias y la presión mediática impactaron profundamente y le desencadenaron una anorexia nerviosa, llevándola a pesar sólo 47 kilos.

“Los medios fueron muy agresivos y nos perseguían por todos lados, no quería salir a la calle. Además de los procesos que tenía internamente que no podía procesar, creía que era grande pero era una niña”, comentó la actriz, sincerandose sobre el impacto emocional de esa etapa.

El clima íntimo que caracteriza las entrevistas de +Caras y la larga relación entre el director de Caras y la actriz permitieron que Flor hablara libremente sobre el doloroso momento que enfrentó. “Fueron muchas emociones que me abrumaron y me repercutió en una anorexia nerviosa. Siempre me mantuve en la búsqueda de estar bien, pero fue un proceso difícil”, admitió.

El mensaje de superación de Flor Torrente

Además, contó cómo fue el proceso de recuperación: “Fueron nueve meses de mucho trabajo interno. Necesitaba entender dónde estaba parada y cómo trabajar esas emociones que, si uno no las procesa, son muy destructivas”.

Cuando Maugeri le preguntó si en algún momento tuvo pensamientos oscuros, la modelo y empresaria de la moda aclaró que lo que realmente deseaba era “desaparecer de la vista de las personas, que nadie me mire y hable, quería transitar mi proceso en tranquilidad y soledad”.

Desde su experiencia, Flor Torrente dejó un mensaje para quienes puedan estar pasando por una situación similar: “Hay que conectar y entender qué le pasa a cada persona. La medicina no es el único camino. También hay un trabajo interno que hacer desde la psiquis y las emociones para poder sanar”.

