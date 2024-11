Flor Torrente, quien recientemente terminó su relación de cuatro años con Guido Ianaccio, participó de una entrevista íntima con Héctor Maugeri. Allí la actriz reflexionó sobre el momento que se encuentra atravesando, sus relaciones pasadas y el amor.

“El amor no se termina, se transforma. Tengo cariño por las personas con las que compartí años, pero eso no significa que quiera seguir compartiendo”, expresó la actriz, reflexionando sobre el final de sus relaciones.

Luego agregó: “Ese es el punto de inflexión: cuando por más que quieras mucho a una persona, sentís que no pueden seguir el mismo camino”.

Flor Torrente en +Caras: “El amor no se termina, se transforma”.

El director de Caras también le preguntó si, al momento de concluir una relación, percibe que hay patrones que se repiten. “Hay cosas que se repiten, pero por suerte hay cosas que no y eso habla de una evolución personal”, comentó la hija de Araceli González, dejando ver el crecimiento que logró con cada experiencia.

Además, la talentosa artista detalló los motivos que la llevan a distanciarse en una relación: “Me aleja cuando no es recíproco, cuando no se camina a la par. No significa estar pegados, pero más o menos seguir el mismo punto”.

La ex pareja de Nicolás Cabré, describiéndose en pareja, explicó sus fortalezas y posibles puntos de conflicto. “Soy alegre y positiva, siempre voy a querer que a mi pareja le vaya increíble y aportar lo necesario para potenciarlo”. Sin embargo, admitió: “Lo no tan positivo es que soy una persona bastante exigente”.

Finalmente, Flor Torrente aclaró cómo se ve en una relación. “No soy celosa ni posesiva. Soy independiente y confío en la persona que tengo al lado”, aseguró. Cuando Maugeri le preguntó si alguna vez fue infiel, la actriz reveló con sinceridad: “Nunca engañé, pero seguramente me engañaron”.

MDP