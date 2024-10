El reconocido fotógrafo de celebridades, Gabriel Machado, fue el invitado de honor de +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri en las noches de Caras TV. Durante la entrevista, Machado repasó su exitosa trayectoria y compartió detalles de su trabajo, donde reveló cómo le enseñó a posar al actor chileno Benjamín Vicuña.

Las fotografías de Gabriel Machado fueron portada de cientos de revistas de moda y actualidad, frente a su lente posaron una lista interminable de figuras reconocidas a nivel nacional e internacional. En la entrevista, explicó cómo dirige sus sesiones fotográficas y qué técnicas utiliza para resaltar las mejores cualidades de sus modelos. Entre las anécdotas, destacó su trabajo con Vicuña, una de las figuras más reconocidas de Argentina.

Gabriel Machado en el living de +Caras.

El fotógrafo, distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña, compartió algunos de sus trucos para lograr fotos impactantes. “Para todos, hombres y mujeres, siempre cuello elevado y hacia adelante. Esto hace el 'efecto cisne'”, explicó Machado. Además, reveló un consejo que siempre da a sus modelos: Exclamando una 'E' se genera un efecto sonrisa, algo muy útil para fotos más naturales.

El día que le enseñó a posar a Benjamín Vicuña

Además, recordó cuando le enseñó una pose particular a Benjamín Vicuña. “Estábamos en el estudio un sábado, y no había ni maquillaje ni peinado, porque no me gusta maquillar a los hombres. Entonces, le pedí que hiciera como si tuviera un callo en la mano”, relató.

“Esa foto se volvió emblemática, y ahora lo veo posando con esa misma posición en todos lados”, recordó el fotógrafo con humor.

Fotografía de Benjamín Vicuña en su visita a +Caras.

Machado resaltó cómo esta pose, que bautizó “callo en mano”, se ha convertido en una firma para Vicuña. “Me lo han agradecido todos”, afirmó, refiriéndose a los resultados que genera esta técnica en sus retratos.

Asimismo, Gabriel Machado compartió que empieza sus sesiones siempre buscando la comodidad de sus modelos. “Yo empiezo siempre las fotos sentado, estar parado es muy complicado. Cher o Nacha Guevara les gusta hacer fotos de cuerpo entero con bastidores al lado cosa de tener una como unas paredes al lado”, comentó.

Dando más detalles, contó: "Empiezo con un lente 50mm para estar cerca y poder comunicarme rápido. Creo una conexión telepática. Pasan tres minutos y la persona empieza a hacer lo que yo quiero en la mente sin que yo se lo diga. Es mágico".

Momento Megacistin

Por otra parte, en un segmento especial de la entrevista, Héctor Maugeri presentó la “pregunta Megacistin”, invitando a Gabriel Machado a reflexionar sobre lo que lo impulsa en su vida. “¿Cuál es tu motor en el arte?”, le consultó. El artista, con naturalidad, respondió: “Ser hijo único te lleva a aliarte con cosas que no son para aliarse. Te alias con vos mismo porque no te queda otra y también buscas hermandades en el exterior”.

Luego, profundizó sobre cómo esa soledad ha influido en su vida: “Siempre estás solo, somos especiales los hijos únicos. Ahí radica todo, me ha marcado mucho. Por eso, la necesidad constante de encontrar motivos para seguir adelante”.

