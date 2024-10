Gabriel Machado habló de cómo fue trabajar con Cher: "Estuvimos 23 horas haciendo fotos"

En la última edición de +Caras, el living de Héctor Maugeri se iluminó con la presencia de Gabriel Machado, consagrado fotógrafo de celebridades. Durante una cálida entrevista, que duró casi una hora, el artista repasó su destacada carrera y reveló detalles de su experiencia trabajando junto a la icónica cantante Cher.

Frente al lente de Gabriel Machado posaron una lista interminable de celebridades nacionales. Sin embargo, gracias a su indiscutible habilidad con la cámara, buen ojo y gran profesionalismo también fue contratado por estrellas de Hollywood como Al Pacino, John Travolta, Kate Moss, Antonio Banderas y la misma Cher.

Refiriéndose a su trabajo con la cantante, contó que había recibido una advertencia antes de comenzar la sesión. “Me dijeron que Cher no iba a querer estar más de tres horas porque odia las sesiones de fotos”, recordó.

No obstante, según contó, sucedió algo totalmente distinto. “Estuvimos 23 horas haciendo fotos. Se sintió tan cómoda con el equipo y conmigo que quería seguir y seguir. Fue la jornada más larga de mi vida”, reveló Machado.

“Fue una cosa de locos, era el día del amigo y estábamos trabajando para el disco de Abba. Yo lo estoy viendo acá y no lo puedo creer”, añadió emocionado.

Portada del disco Dancing Queen de Cher donde interpreta los grandes éxitos de Abba. Fotografía de Gabriel Machado.

El fotógrafo, distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña, además compartió cómo fue la previa a la sesión fotográfica, al llegar a Los Ángeles tres días antes. “Veíamos murales de Cher por todas partes, en los hoteles, entrabas, y había fotos suyas. Era una leyenda viviente. Decíamos: 'dentro de dos días vamos a tenerla enfrente'”.

Cuando finalmente estuvo frente a frente con la cantante, confesó que “me emocionó, me paralizó. Fue todo eso junto y más”. Pero también explicó que, cuando sostiene la cámara, siente una confianza total en sí mismo.

Cher por Gabriel Machado.

Héctor Maugeri, intrigado, le pidió más detalles sobre su conexión con la cámara. “Cuando tengo la cámara en la mano, todos mis miedos e inseguridades se me van. Me siento segurísimo, es como si tuviera el poder en ese momento. Me da una felicidad y seguridad tan grande que no me lo da nada en la vida”, afirmó.

Gabriel Machado, por último, profundizó sobre el costado filosófico que tiene la fotografía. “En ese momento es como que vuelo, es realmente orgásmico y maravilloso. Tengo conciencia de lo que está pasando. A nivel filosófico, estoy deteniendo el tiempo; la foto queda registrada para siempre”.

