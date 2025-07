Javier Daulte, uno de los dramaturgos y directores más influyentes del teatro argentino, fue el protagonista de una nueva entrega de +CARAS (CARAS TV), el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri. Recién premiado con el Martín Fierro de Teatro 2025 a Mejor Dirección por El sonido y Druk, Daulte sorprendió al revelar una enseñanza secreta de Alfredo Alcón que cambió su forma de dirigir actores.

Reconocido por haber revolucionado la escena teatral con su estilo de comedia dramática hiperrealista y elementos fantásticos, Dualte es autor de obras clave como Criminal, La escala humana y Bésame mucho, además de ser el creador del Espacio Callejón y del innovador Procedimiento Daulte, su método propio de formación actoral, que enseña en la escuela Eòlia de Barcelona. Por su trabajo, ha recibido más de sesenta distinciones, tanto nacionales como internacionales. También ha incursionado con éxito en televisión, dirigiendo series como Para vestir santos.

Javier Daulte y Héctor Maugeri en +CARAS.

La enseñanza de Alfredo Alcón que cambió la forma de dirigir de Javier Daulte

En un momento de la entrevista, el destacado director de 62 años recordó una anécdota que vivió durante los ensayos de Filosofía de vida, obra escrita por Juan Villoro, donde dirigió a tres grandes figuras: Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó. La experiencia, que ya de por sí fue histórica por reunir en escena a tres íconos del teatro argentino, le dejó una lección invaluable. “Yo de Alfredo Alcón aprendí una cosa que no sabía o no había considerado importante”, aseguró Daulte.

Claudia Lapacó, Rodolfo Bebán y Alfredo Alcón.

Recordó que una noche, después del estreno, fue al camarín y lo notó preocupado: “Le pregunté cómo estaba y me dijo: ‘Estoy muy mal de la voz’. Yo lo escuchaba perfecto. Entonces él hizo una escala musical desafinada y me dijo: ‘¿Ves? No llego a esta nota’. Y yo le pregunté: ‘¿Para qué necesitás esa nota?’. Me respondió: ‘Porque en el monólogo sobre mi hermana, en tal palabra, llego a esa nota’”.

Fue entonces cuando Daulte comprendió algo fundamental: “A partir de ahí empecé a entender que hay también un acceso musical al texto. Empecé a escuchar más a los actores y a prestar atención al rango de tonalidades”.

Esa simple, pero finalmente profunda, conversación en camarines modificó por completo su manera de dirigir: “Los actores tienen que estudiar canto, no para cantar, sino para ampliar su registro vocal. Así pueden tener acceso a notas altas y graves y pintar su texto como quieran”.

Con esta revelación, Javier Daulte dejó en claro que el arte de dirigir no solo implica marcar movimientos o tiempos escénicos, sino también aprender a escuchar con sensibilidad. Gracias a una enseñanza inesperada de Alfredo Alcón, el director encontró una nueva profundidad en su trabajo y en la relación con los actores, transformando su manera de abordar el teatro.