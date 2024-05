Luis Novarerio, uno de los nuevos invitados de +Caras, fue parte de una entrevista muy amigable con Héctor Maugeri, en Caras Tv.

El prestigioso y respetado entrevistador habló de todo y no tuvo pelos en la lengua a la hora de brindar respuestas a los interrogantes del conductor.

El amor es una arista muy importante para todas las personas y tiene diversas formas de expresión.

En este contexto, es que Maugeri le consultó cómo fue la propuesta de matrimonio que Novaresio le hizo a Braulio Bauab.

Luis Novaresio y Braulio Bauab.

"Cuando nos conocimos dijimos que el matrimonio no tenía sentido", reveló en primer lugar y posteriormente profundizó: "pasó el tiempo, nos enamoramos y planteamos que no estaría mal casarnos".

"Si vos le preguntás, te va a decir que fue él. Yo le propuse casamiento a Braulio", expresó Novaresio entre risas y con firmeza sobre quién tomó la iniciativa para finalmente avanzar con la boda.

Quién fue el encargado de pedir turno para el casamiento

Luis Novaresio, periodista con larga trayectoria, fue entrevistado por Héctor Maugeri en +Caras, por Caras Tv.

Allí, habló de su relación con Braulio Bauab y tocaron el tópico del casamiento.

Luis Novaresio y Héctor Maugeri.

En esta sintonía, Novaresió le planteó a su pareja: "Me quiero casar con vos, no me respondas ahora. Si te querés casar, me decís".

La respuesta no tardó en llegar y contó cómo Braulio Bauab le contestó: "Me pregunta que tenía que hacer el 15 de julio, faltaba un montón y le dije 'no sé'. Él pidió turno para casarnos sin avisarme".

"Nos casamos diez años después de que se sancionó la ley del Matrimonio Igualitario", concluyó el periodista en cuanto a cómo fue el proceso de la propuesta con su compañero de vida en +Caras.

Música original Lucas Tencer

Producción Gerenal: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

