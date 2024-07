Marcos Carnevale contó la fuerte charla que tuvo con China Zorrilla para convencerla de actuar en “Elsa y Fred”

El prolífico director y guionista Marcos Carnevale fue el invitado a +CARAS, el programa conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la exquisita entrevista, Carnevale reveló la intensa charla que mantuvo con China Zorrilla para convencerla de actuar en su película Elsa y Fred.

Marcos Pedro Carnevale, ahora con sesenta años, mantiene intacta su pasión por el séptimo arte, la cual comenzó en su juventud. “Yo viví una infancia como la de ‘Toto’ en Cinema Paradiso”, comentó durante el mano a mano con Maugeri, reflejándose en el filme italiano sobre un niño cuyo pasatiempo es ir al cine. Carnevale es uno de los cineastas argentinos más destacados y es conocido por su filosofía fílmica, con la que trabaja con respeto y maestría la ‘diferencia’ y la inclusión en sus películas.

Elsa y Fred, su tributo a Fellini

Entre sus bellas y emotivas obras se encuentran Elsa y Fred, su tributo a Federico Fellini. El prestigioso cineasta fue quien despertó su sueño de ser director de cine y lo impulsó a hacer grandes locuras hasta encontrarlo. “Un día vi La Dolce Vita y me fascinó”, relató en el living de +Caras.

Su devoción fue tal que aprendió italiano y viajó a Roma para encontrarse con su director venerado, pero no tuvo suerte. Frente al infortunio, le escribió una carta a Fellini y recibió una foto con dedicatoria de puño y letra: “Cuando la abrí, había una foto de él dirigiendo, y una frase tipo: ‘Marcos Carnevale, buena fortuna, Fellini’”.

Con orgullo, Carnevale explica lo que significa para él este encuentro epistolar: “Esa foto hoy es mi imagen religiosa; algunos tienen a Cristo, yo tengo a Fellini”.

"Elsa y Fred" surge de su historia con Fellini, es el tributo a su inspirador y también su sueño hecho realidad. Durante la entrevista, compartieron un fragmento de la película en el que el Marcos Carnavale emuló la mítica escena de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg en la Fontana di Trevi. Al respecto, el director compartió una anécdota de la grabación: “Recorrí la Fontana con el video original de La Dolce Vita buscando exactamente dónde Fellini había colocado la cámara”.

El emotivo recuerdo de Carnevale y la legendaria China Zorrilla

Sobre cómo convenció a la gran China Zorrilla a hacer el papel de Elsa en su película, Carnevale relató: “La llamé y le dije que tenía una película para ofrecerle, y ella me dijo: ‘¿La abuela de quién me vas a ofrecer?’, y le dije que la chica de la película tenía 82 años en mi película y me dijo ‘Yo nunca hice de la chica de la película’, y le dije ‘¿Viste que nunca es tarde?’, y ahí le comente que íbamos a ir a la Fontana di Trevi a filmar, y que le iba a conseguir un 'Marcello', y que nos íbamos a meter en las aguas”.

Carnevale continuó con una anécdota conmovedora: “Te voy a confesar algo que nunca conté de China. Fue en febrero, en su cumpleaños, estábamos filmando una escena muy emblemática donde se van sin pagar de un lugar y, en un momento dado, estaba arrodillado al lado de ella pasándole letra. Me dijo que le parecía que estábamos haciendo algo muy hermoso: ‘Cuántas cosas hermosas tengo ganas de hacer, ¿vos también no? Cuidá la máquina, porque a mí se me está arruinando y las ganas que tengo adentro son tantas que no me va a alcanzar el tiempo’. Eso es lo que decía, que la vida es una ocasión, y ella lo tenía muy en cuenta”.

Finalmente, Carnevale confesó: “Ella me dio una oportunidad hermosa. Yo le dije, si vos no hacés Elsa, yo no hago la película. No había otra Elsa, era ella”.

